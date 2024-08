Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha może wrócić do Crystal Palace

Crystal Palace do tej pory spokojnie przechodzi przez letnie okienko transferowy. Popularne „Orły” do tej pory dokonały trzech wzmocnień. Na Selhurst Park zawitał m.in. Daichi Kamada, który ma za sobą nieudaną przygodę w Lazio. Włoski klub nie przedłużył współpracy z Japończykiem, przez co Anglicy zatrudniły zawodnika jako wolnego agenta.

Jak się okazuje, Crystal Palace jeszcze nie zakończyło pracy w letnim okienko. Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano dowiadujemy się, że „Orły” szykują hitową transakcję. Władze z Selhurst Park właśnie prowadzą rozmowy z Galatasaray w sprawie wypożyczenia Wilfrieda Zahy, który przez lata reprezentował barwy tego angielskiego klubu.

Przyszłość Wilfrieda Zahy w tureckim klubie raczej jest już przekreślona. Iworyjski gracz nie znalazł się w kadrze na dzisiejszy mecz sparingowy Galatasaray. Ta sytuacja prawdopodobnie zwiastuje odejście 31-letniego napastnika.

Wilfied Zaha najlepsze lata swojej piłkarskiej kariery spędził właśnie na Selhurst Park. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w koszulce Crystal Palace rozegrał aż 458 spotkań. W tym czasie były gracz Manchesteru United zdołał strzelić 90 goli oraz zaliczyć 62 asysty. Statystyki Iworyjczyka w barwach „Orłów” zatem prezentują się znakomicie.

