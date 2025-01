Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha negocjuje z Charlotte FC. Transfer na ostatniej prostej

Przed trwającym sezonem Wilfried Zaha został wypożyczony na rok z Galatasaray Stambuł do Olympique’u Lyon. Niewykluczone, że czasowy pobyt skrzydłowego w lidze francuskiej zostanie skrócony. Jak podaje Tom Bogert, zaawansowane negocjacje w sprawie zakontraktowania Iworyjczyka prowadzi bowiem Charlotte FC. Według wspomnianego dziennikarza rozmowy weszły w decydującą fazę i zmierzają ku szczęśliwemu finałowi.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Wilfried Zaha będzie kontynuował swoją karierę w Major League Soccer. Przypomnijmy, że koszulkę Charlotte FC na co dzień przywdziewa Karol Świderski, aczkolwiek polski napastnik jeszcze w tym miesiącu najprawdopodobniej wróci do Europy. 33-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej najbardziej jest znany z występów w Premier League, gdzie Wilfried Zaha miał okazję grać dla kilku klubów.

32-letni atakujący najwięcej spotkań rozegrał w barwach Crystal Palace, w którym jego bilans prezentuje się następująco – 458 meczów, 90 goli i 52 asysty. Ponadto lewy napastnik posiada w swoim piłkarskim CV takie ekipy jak Manchester United oraz Cardiff City. W 2023 roku Wilfried Zaha po raz pierwszy opuścił Wyspy Brytyjskie, przenosząc się do Galatasaray Stambuł, a teraz występuje w Olympique’u Lyon. Jednak Iworyjczyk nie podbił Turcji, a tym bardziej Francji. Kolejnym krokiem ofensywnego zawodnika może być transfer do MLS.