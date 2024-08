Bogacz trafi do MLS. Miedź Legnica zarobi ogromną kwotę

Wiktor Bogacz przechodzi testy medyczne przed transferem do New York Red Bulls. Miedź Legnica na sprzedaży wychowanka zarobi ponad 1,5 mln euro - informuje portal Meczyki.pl.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Bogacz

Bogacz zagra w New York Red Bulls, Miedź zarobi ponad 1,5 mln euro

Wiktor Bogacz od kilku tygodni łączony jest z zagranicznym transferem. Napastnik pierwszoligowej Miedzi Legnica trafił pod lupę jednego z amerykańskich gigantów. Angażem młodego piłkarza zainteresował się New York Red Bulls. W temacie transferu 20-latka za ocean nastąpił spory przełom, bowiem oba kluby porozumiały się w sprawie kwoty transakcji.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, aktualnie zawodnik przebywa w Salzburgu, gdzie przejdzie testy medyczne. Po badaniach Bogacz złoży podpis pod trzyletnią umową z New York Red Bulls. Amerykański klub zapłaci za Polaka ponad 1,5 miliona euro. Co więcej, Miedź Legnica zapewniła sobie również dodatkowy procent od przyszłego transferu 20-letniego napastnika. Transakcja z udziałem Wiktora Bogacza będzie nie tylko rekordową sumą sprzedaży klubu z Legnicy, ale również w historii 1. Ligi.

Urodzony w Starachowicach piłkarz będzie drugim Polakiem w drużynie z Nowego Jorku. Wcześniej barwy klubu reprezentował Patryk Klimala. W obecnym sezonie New York Red Bulls zajmuje 4. miejsce w konferencji wschodniej po 25. kolejkach. Do lidera Interu Miami tracą na ten moment 12 punktów. Do końca sezonu zasadniczego w MLS pozostało 9 spotkań, lecz Byki są na dobrej drodze, aby zagrać w fazie play-off.

Bogacz jak dotąd w sezonie 2024/2025 zagrał w 4 meczach Miedzi, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.