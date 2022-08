Pressfocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum został wypożyczony na rok do AS Roma z opcją transferu definitywnego. Holenderski pomocnik przyznał, że wszystkie osoby, z którymi konsultował transfer, szczerze polecały mu przenosiny na Stadio Olimpico.

Wydawało się, że Georiginio Wijnaldum z PSG przeniesie się do któregoś z klubów Premier League

Ostatecznie Holender został na rok wypożyczony do AS Roma

Ten kierunek szczerze polecał mu m.in. Mohamed Salah, który w Romie grał w latach 2015-2016

Konsultacje z Salahem ws. transferu Wijnalduma

Georginio Wijnladum ubiegły sezon spędził w PSG, ale holenderski pomocnik kompletnie nie mógł się odnaleźć w Parku Książąt. We wszystkich rozgrywkach, 31-latek rozegrał tylko 38 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Jasnym więc było, że latem będzie szukał klubu, w którym będzie mu dane grać częściej.

Początkowo wydawało się, że Wijnaldum wróci do Premier League, bo zainteresowanie nim wykazywały Arsenal FC, Tottenham Hotspur i…FC Everton. Ostatecznie 86-krotny reprezentant Holandii zdecydował się na przenosiny do AS Roma. Jak sam przyznał, wielu jego kolegów polecało mu właśnie ten kierunek.

– Wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili, że to naprawdę dobry krok w mojej karierze – powiedział Wijnaldum, podkreślając, że o tym transferze rozmawiał m.in. z Mohamedem Salahem (graczem Giallorossich w latach 2015-2016), i Kevinem Strootmanem (występował w ASR w latach 2013-2018). – Kiedy zobaczyłem wysiłek, jaki klub włożył w podpisanie kontraktu ze mną, zdałem sobie sprawę, że oni naprawdę mnie chcą. Poza tym widziałem także miłość od fanów. To było niesamowite.

– Mój brat także miał wiele wiadomości w mediach społecznościowych od fanów, którzy chcieli, abym podpisał kontrakt, nie miało to nic wspólnego z piłką nożną– przyznał zachwycony.

