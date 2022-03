Pressfocus Na zdjęciu: Gini Wijnaldum

Coraz więcej wskazuje, że Gini Wijnaldum odejdzie z PSG zaledwie po sezonie. Dzieje się tak, ponieważ pomocnik walczy z własnymi słabościami, mając spore trudności z aklimatyzacją w nowym otoczeniu. Do tego nie jest też ulubieńcem Pochettino, co tylko wzbudza w nim frustracje. Według Mundo Deportivo, Holender potajemnie dogadał się z Atletico, które jest gotowe złożyć oficjalną ofertę wykupu.

Gino Wijnaldum nie czuje się dobrze w PSG

Piłkarz rozważa odejście z klubu już w letnim okienku

Holender nie narzeka na brak zainteresowania i rozpoczął nawet pierwsze negocjacje z Atletico

Wijnaldum planuje ucieczkę z PSG

Niespodziewanie Gini Wijnaldum nie przedłużył umowy z Liverpool, przez co za darmo przeszedł do PSG. Wydawało się, że to kolejny krok w przód w karierze środkowego pomocnika. Rzeczywistość ukazała jednak zupełnie, co innego i teraz Holender raczej żałuje, że dokonał takiego wyboru.

Wszystko zaczęło się od drobnych problemów mięśniowych po Euro 2020. Wijnaldum nie mógł od początku trenować na pełnym obciążeniu, ale dość szybko zaczął dostawać szanse od Mauricio Pochettino. Jego występy pozostawiały wiele do życzenia, więc trener paryżan zaczął rzadziej sięgać po usługi 31-latka. Tym sposobem gracz uzbierał zaledwie 13 meczów w Ligue 1.

🚨 | Georginio Wijnaldum 🇳🇱 N’EXCLUT PAS un départ du PSG



👀 L’Atletico Madrid est intéressé mais il fait face à 3 obstacles :



🔎 La salaire du joueur, la concurrence des clubs de PL et l’exigence des dirigeants parisiens sur le prix de vente du joueur



📲 @mundodeportivo pic.twitter.com/NnjDQ61aPS — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 2, 2022

Nie tak miało to wyglądać, dlatego Wijnaldum nie wypełni trzyletniego kontraktu. Jak twierdzą dziennikarze Mundo Deportivo, zawodnik prowadzi negocjacje z Atletico Madryt. Padły nawet pierwsze szczegóły i Rojiblanco są gotowi zaoferować 20 mln euro przy pierwszej ofercie. W swojej kadrze chciałby mieć go Diego Simeone, który jest ulubieńcem jego talentu.

Co ciekawe, najnowsze raporty z wysp sugerują, że wkrótce dojdzie też do innych rozmów z otoczeniem piłkarza. O podpis 31-latka walczyć będą jeszcze West Ham, Aston Villa czy Newcastle, więc powrót do Premier League również jest całkiem możliwy.

Czytaj więcej: Premier League: Najbardziej jednostronne derby w historii?