fot. PressFocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum niewykluczone, że wkrótce znów zmieni barwy klubowe. Reprezentant Holandii według informacji L’Equipe może zasilić szeregi Newcastle United. Klub z Premier League może wypożyczyć piłkarza.

Georginio Wijandlum nie jest szczęśliwy w PSG

Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że zawodnik będzie chciał odejść z ekipy z Paryża

Możliwe, że pomocną dłoń do zawodnika wyciągną sternicy Newcastle United, o czym informuje L’Equipe

Wihjnaldum chce się odbudować w Premier League?

Georginio Wijnaldum, może dołączyć do ekipy z St. James Park na wypożyczenie. Chociaż faktem jest, że władze Paris Saint-Germain biorą pod uwagę tylko transfer definitywny z udziałem swojego zawodnika.

31-letni piłkarz trafił do ekipy z Ligue 1 latem 2021 roku. Wijnaldum trafił do PSG na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił natomiast barw Liverpoolu.

Ostatnio pojawiły się natomiast informacje, że Holender nie jest zadowolony z ilości czasu gry we Francji. To sprawia, że reprezentant Holandii rozważa powrót do Premier League, gdzie prezentował najlepszą dyspozycję.

Wijnaldum w przeszłości grał już w Newcastle, Następnie trafił do ekipy z Anfield Road. W tej kampanii ofensywny zawodnik wystąpił w 22 meczach. Strzelił w nich trzy gole. Ponadto zaliczył jedną asystę. Umowa Holendra z PSG obowiązuje do 2024 roku.

Rynkowa wartość Wijnalduma wynosi mniej więcej 25 milionów euro. Holender w szeregach Srok zaliczył w przeszłości 40 meczów. Zdobył w nich 11 bramek.

