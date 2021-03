Hiszpański AS donosi, że Manchester United szykuje wielką ofertę za Marcosa Llorente. Atletico nie zamierzało sprzedawać swojej gwiazdy, ale kwota zaoferowana przez Czerwone diabły może sprawić, że Rojiblancos się ugną.

Llorente nie chce odchodzić

Manchester United zgłosił się do Atletico i zakomunikował, że jest gotowy zapłacić za Marcosa Llorente aż 80 milionów euro. 26-latek w lipcu 2019 roku zmienił madryckie kluby za kwotę 30 milionów. Los Colchoneros wciąż próbują zamortyzować sprowadzenie Joao Felixa, a ich budżet nadszarpnie też szybka eliminacja z Ligi Mistrzów. To oznacza, że klub może poważnie rozważać sprzedaż reprezentanta Hiszpanii.

Sam zawodnik nie rozważa jednak zmiany barw. Świetnie czuje się w Atletico i nie zamierza opuszczać stolicy, w której buduje właśnie nowy dom. Llorente zdaje sobie sprawę z kłopotów finansowych klubów i dostosował do nich swoją pensję, gdy klub go o to poprosił. Dzięki swoim osiągnięciom i formie sportowej zasłużył na podwyżkę i znalezienie się na poziomie zarobków Koke czy Saula Nigueza, ale nie poprosił o nią w tak trudnym dla Atletico momencie.

Manchester United jest pod wrażeniem Hiszpana

Czerwone diabły usiłowały sprowadzić Llorente już w styczniu 2020 roku, gdy ten nie był jeszcze pierwszoplanową postacią w zespole Diego Simeone. Negocjacje trwały aż do 30 stycznia, ale ostatecznie klub nie pozwolił odejść graczowi. Nieco ponad miesiąc później Hiszpan znalazł się na ustach kibiców na całym świecie, gdy swoim świetnym występem pomógł wyeliminować Liverpool z Ligi Mistrzów. Od tego momentu jego kariera w Atletico rozwinęła się. Diego Simeone znalazł dla niego nową pozycję, zawieszoną pomiędzy ofensywnym pomocnikiem, a napastnikiem. 26-latek może jednak zagrać na większości pozycji w polu. Występował na boku obrony, co wykorzystał Luis Enrique, wystawiając go tam w meczu reprezentacji Hiszpanii z Grecją (1:1).

W obecnym sezonie, w którym Atletico wciąż jest faworytem do sięgnięcia po mistrzostwo kraju, zanotował aż dziewięć bramek i osiem asyst na boiskach ligowych. Ponadto gracz zachwyca swoim przygotowaniem fizycznym. Pod tym względem jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Jest niezwykle silny, a ponadto jest zdolny do sprintów nawet w końcówce spotkania.

Atletico wie, jak ważnym zawodnikiem jest Llorente, ale jego sytuacja finansowa sprawia, że chętnie przyjmą ofertę Manchesteru United. Teraz rolą Los Colchoneros jest, by przekonać zawodnika, który jest przystosowany do życia w stolicy Hiszpanii, do transferu do Premier League.