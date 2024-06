Wieczysta z transferem z Ekstraklasy. Strzelał Legii i Lechowi

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec

Ekstraklasa traci napastnika na rzecz Wieczystej

Wieczysta Kraków, dzięki majątkowi Wojciecha Kwietnia, jest w stanie rywalizować o piłkarzy nawet ze zdecydowanie wyżej notowanymi klubami. Ekipa ze stolicy Małopolski właśnie awansowała do II ligi, ale jej ambicje sięgają Ekstraklasy. Celem na nowy sezon jest wywalczenie promocji na zaplecze krajowej elity.

Atrakcyjne warunki finansowe i przejrzysty projekt działają nawet na wyobraźnię zawodników grających na ligowym szczycie. Wieczysta w zimie sprowadziła Michała Trąbkę i Tomasza Swędrowskięgo, a teraz potwierdza pozyskanie kolejnego piłkarza z Ekstraklasy. Kadrę krakowian wzmocni Lisandro Semedo z Radomiaka Radom.

Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka w 31 meczach poprzedniego sezonu strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. 28-latek urodzony w Portugalii trafiał do siatki m.in. w starciach z Legią Warszawa i Lechem Poznań. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że do Wieczystej przenosi się jako wolny zawodnik.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Lisandro Semedo. 28-letni pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia rok.https://t.co/8zgHrLQtQr pic.twitter.com/qb9AZM3N1H — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) June 10, 2024

Klub potwierdził, że Semedo podpisał dwuletnią umowę (z opcją przedłużenia o rok) i założy koszulkę z numerem 77.