Wieczysta dementuje. Ważny komunikat w sprawie nowego trenera

Następca Cecherza nie został jeszcze wybrany

Wieczysta Kraków pozostaje wiceliderem tabeli pierwszej ligi i ustępuje jedynie Wiśle Kraków. Nie wystarczyło to Przemysłowi Cecherzowi do utrzymania posady. Szkoleniowiec został zwolniony, a w mediach wybuchła prawdziwa burza. Pojawiło się mnóstwo głosów krytycznych w stosunku do tej decyzji, uważając ja za pochopną. Gra beniaminka oczywiście pozostawia wiele do życzenia, ale kluczowe są wyniki, które powinny być przynajmniej zadowalające.

Cecherza w Wieczystej już nie ma, ale jego następca nie został jeszcze ogłoszony. Media łączą pierwszoligowca z takimi nazwiskami, jak Kazimierz Moskal, choć faworytem miał być Gino Lettieri. Portal „Meczyki” poinformował wręcz, że ten wybór został już dokonany i nowym trenerem będzie właśnie były pracownik Korony Kielce.

Wieczysta postanowiła w tej sprawie opublikować oficjalny komunikat. Wynika z niego, że proces decyzyjny wciąż trwa i powinien zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Klub prowadzi rozmowy z kilkoma kandydatami.

„W związku z pojawiającymi się spekulacjami dotyczącymi nowego trenera Wieczystej Kraków informujemy, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Trwają rozmowy z kilkoma kandydatami, a wybór szkoleniowca nastąpi do końca bieżącego tygodnia.” – tak brzmi treść opublikowanego komunikatu.