Widzew Łódź przygotowuje się do rozstania z Henrichem Ravasem. Bramkarz ma atrakcyjną ofertę ze Stanów Zjednoczonych i jest o krok od transferu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Henrich Ravas

Widzew Łódź lada moment pożegna się z Henrichem Ravasem

Bramkarz ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych

New England Revolution oferuje Widzewowi około 700 tysięcy dolarów

Widzew zarobi na swoim gwiazdorze

Widzew Łódź zakończył rundę jesienna na dwunastym miejscu w ligowej tabeli. Drużyna Daniela Myśliwca ma cztery punkty nad strefą spadkową i po przerwie zimowej czeka ją najprawdopodobniej rywalizacja o utrzymanie w elicie.

Nie będzie o to łatwo. Konkurencja jest spora, dlatego kluczowe będzie zimowe okienko transferowe, podczas którego zespoły mogą odpowiednio się wzmocnić. Na ten moment Widzewowi bliżej jednak do poważnego osłabienia. Media ze Stanów Zjednoczonych przekonują, że lada moment Łódź opuści Henrich Ravas, podstawowy bramkarz i jeden z najważniejszych piłkarzy. Widzew już wcześniej otrzymywał sygnały, że Słowak budzi zainteresowanie, lecz oferty nie były satysfakcjonujące.

New England Revolution zaproponowało Widzewowi około 700 tysięcy dolarów za Ravasa, co w przeliczeniu na naszą walutę daje zarobek w postaci niemal trzech milionów złotych. To spore pieniądze, dlatego łodzianie są gotowi pożegnać się ze swoją gwiazdą. Transfer 26-latek zdaje się być już na ostatniej prostej.

