Widzew szybko zwolnił Sopicia. Powodów decyzji było więcej

22:37, 26. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Widzew Łódź szybko pożegnał Zeljko Sopicia. Decyzja o zwolnieniu trenera nie była podyktowana jedynie rozczarowującymi wynikami - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Zeljko Sopić
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Sopić wyleciał z Widzewa. Nie chodziło tylko o wyniki

Widzew Łódź zainwestował latem ponad cztery miliony euro na wzmocnienia. Celem było przebudowanie kadry i stworzenie jakościowej drużyny, która pozwoli walczyć o najwyższe cele, w tym przede wszystkim europejskie puchary. Początek sezonu w wykonaniu łódzkiego klubu jest więc dużym rozczarowaniem – w sześciu meczach udało się zdobyć zaledwie siedem punktów. Pożegnanie z Zeljko Sopiciem zbliżało się wielkimi krokami – przegrana z Pogonią Szczecin była dla niego ostatnim spotkaniem w roli szkoleniowca Widzewa. Zastąpił go Patryk Czubak, który był częścią jego sztabu, a wcześniej awaryjnie prowadził drużynę po zwolnieniu Daniela Myśliwca.

Sopić zapłacił najwyższą cenę za mizerne rezultaty, ale nie był to jedyny powód, dla którego postanowiono się z nim rozstać. „Przegląd Sportowy Onet” przedstawia kulisy odważnej decyzji Widzewa. Złożyło się na nią wiele kwestii, w tym chociażby zachowanie szkoleniowca podczas konferencji prasowych. Jego wypowiedzi wzbudzały kontrowersje – otwarcie narzekał na politykę transferową klubu, brak wzmocnień na czas czy chociażby problemy związane z brakiem bazy treningowej z prawdziwego zdarzenia.

POLECAMY TAKŻE

Widzew Łódź
Widzew podał nazwisko nowego trenera. To powrót na stanowisko
Żeljko Sopić
Widzew Łódź wybrał następcę Sopicia. Dziennikarz podał nazwisko
Żeljko Sopić
Widzew podjął decyzję ws. Sopicia. Wszystko jasne

W klubie uznano to za bezpośredni atak wymierzony w stronę władz. Sopić w ten sposób zrzucał z siebie odpowiedzialność za rozczarowujące wyniki osiągane na starcie tej kampanii. Chorwat dokładnie wiedział, jak wygląda Widzew od środka, gdy podpisywał umowę.