fot. SOPA Images Limited / Alamy ot. Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Widzew rozmawia z pomocnikiem. Transfer na horyzoncie

Widzew Łódź po zmianie właściciela przejawia spore ambicje, aby na stałe dołączyć do czołówki Ekstraklasy. Choć tego lata wydał już spore pieniądze na wzmocnienia, w klubie nikt się nie spieszy. Robert Dobrzycki tonuje nastroje i zakłada, że w najbliższym sezonie walka o ligowe podium nie będzie jeszcze możliwa. Nie zmienia to faktu, że łodzianie szaleją na rynku i dopinają kolejne transfery. Do tej pory ściągnęli Antoniego Klukowskiego, Sebastiana Bergiera, Angela Baenę, Macieja Kikolskiego, Samuela Akere oraz Mariusza Fornalczyka. Wymarzonym wzmocnieniem linii ataku jest z kolei Mariusz Stępiński, ale zrealizować ten ruch będzie bardzo ciężko. W międzyczasie Widzew prowadzi rozmowy w sprawie innego zawodnika.

Z transferem do Widzewa łączony jest defensywny pomocnik. Portal Weszlo.com ujawnia, że trwają rozmowy w sprawie pozyskania Lindona Selahiego, którego dobrze zna trener Zeljko Sopić. Jego on związany z HNK Rijeką tylko do końca czerwca 2025 roku, więc w grę wchodzi oczywiście transfer bezgotówkowy.

Selahi ma na koncie cztery występy dla seniorskiej reprezentacji Albanii. Do dorosłej piłki dorastał w Belgii, gdzie najpierw szkolił się w akademii Anderlechtu, a później wylądował w Standardzie Liege. Ma na koncie epizod w Eredivisie, zaś od 2021 roku jest związany z Rijeką. Sezon 2024/2025 zakończył z 42 występami na koncie. Ściągając go Widzew zrealizowałby tym samym cel dotyczący wzmocnienia drugiej linii.