Widzew Łódź mocno przestrzelił. Skrzydłowy odchodzi po pół roku

Widzew Łódź rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej. Poza drużyną pozostaje Samuel Akere, który trafi na wypożyczenie do NK Osijek - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Akere wraca pod skrzydła Sopicia. Widzew pożegna niewypał

Widzew Łódź latem przeprowadził kadrową rewolucję, wymieniając niemal cały skład. Jednym z nowych nabytków został Samuel Akere, za którego zapłacono 750 tysięcy euro. Po tym ruchu oczekiwano wiele, ale koniec końców skrzydłowy kompletnie się nie odnalazł.

Jesienią Akere rozegrał 17 spotkań i zanotował w nich bramkę oraz asystę. Rundę rozpoczynał jako podstawowy zawodnik, a kończył już jako rezerwowy. W czterech ostatnich meczach nawet nie podniósł się z ławki, co sugerowało, że trener Igor Jovicević nie jest fanem jego umiejętności.

Akere został zweryfikowany negatywnie, więc Widzew otworzył mu drogę na odejście już zimą. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że skrzydłowy nie znalazł się w gronie zawodników, którzy rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej. To oznacza, że rozstanie jest już przesądzone. 21-latek ma trafić na wypożyczenie do NK Osijek, które będzie mogło go później też wykupić.

Co ciekawe, trenerem NK Osijek jest Zeljko Sopić, którzy przecież jeszcze na początku sezonu odpowiadał za wyniki Widzewa. To za jego czasów Akere trafił do Łodzi, a teraz będzie miał go do dyspozycji w kolejnym zespole.

🚨 Samuel Akere odchodzi z Widzewa Łodź. Dziś nie pojawi się na starcie przygotowań klubu. Wypożyczenie z opcją wykupu do NK Osijek. pic.twitter.com/zz7u0rO0gu — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 5, 2026

Akere jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na milion euro. Jego umowa z Widzewem obowiązuje do połowy 2029 roku.