fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew i Ruch powalczą o skrzydłowego z Hiszpanii

Widzew Łódź i Ruch Chorzów interesują się tym samym skrzydłowym. Na celowniku polskich klubów znalazł się 27-letni Rayco Rodriguez, który ma za sobą sezon na zapleczu La Liga. W barwach SD Amorebiety uzbierał 30 występów i strzelił jedną bramkę. Jego zespół nie zdołał się utrzymać, zajmując 19. lokatę i spadając na trzeci poziom rozgrywkowy.

Wraz z końcem czerwca wygasł kontrakt skrzydłowego, co oznacza, że jest dostępny w ramach transferu bezgotówkowego. Nie ma pewności czy trafi do Polski, gdyż w pierwszej kolejności wyczekuje ofert z rodzimego kraju. Widzew i Ruch nie złożyły mu jeszcze konkretnych propozycji, natomiast rozważają sprowadzenie go do siebie.

W lepszej pozycji negocjacyjnej jest zapewne Widzew, który gra w Ekstraklasie i może sobie pozwolić na zaoferowanie Rodriguezowi większego wynagrodzenia. Ruch po spadku do pierwszej ligi ma z kolei ambicje, aby jak najszybciej powrócić do elity.

Rodriguez jest wychowankiem Realu Betis. Nie miał dotychczas okazji zadebiutować w La Liga. Większość swojej kariery spędził na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

Zobacz również: Media: Legia Warszawa myśli o kolejnym transferze. Skusi się na wielki wydatek?!