West Ham wzmocni się byłym piłkarzem Arsenalu. Transfer gotowy Źródło: Florian Plettenberg Oskar Szatraj West Ham United będzie miał nowego środkowego obrońcę. Z Bundesligi do Premier League przeniesie się Konstantinos Mavropanos. Grek jest już po badaniach.

IMAGO Na zdjęciu: West Ham znów się wzmocni. Finalizuje transfer z Bundesligi West Ham United będzie miał nowego środkowego obrońcę. Z Bundesligi do Premier League przeniesie się Konstantinos Mavropanos. Grek jest już po badaniach. West Ham kupuje obrońcę z Bundesligi. Powrót do Anglii West Ham tego lata zarobił sporo ponad 100 milionów euro. Do Arsenalu przeniósł się Declan Rice. Mimo tego Młoty długo nie były aktywne na rynku transferowym. To się jednak zmieniło. Szeregi drużyny Davida Moyesa zasilili na razie Edson Alvarez i James Ward-Prowse. Na ich pozyskanie wydano kilkadziesiąt milionów euro. To nie koniec wydatków. Do West Hamu niedługo trafi Konstantinos Mavropanos. 25-letni stoper Stuttgartu przeszedł już testy medyczne przed transferem za 20 milionów euro plus 5 mln w bonusach. Mavropanos wraca do Premier League. W barwach Arsenalu rozegrał on osiem meczów.