Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Guilherme

Luis Guilherme przejdzie do West Hamu United

W ostatnich latach furorę w Europie zrobili tacy brazylijscy zawodnicy jak m.in. Vinicius Junior z Realu Madryt, Lucas Paqueta z West Hamu United czy Gabriel Martinelli z Arsenalu. Nikogo nie dziwi więc fakt, że skauci gigantów bacznie śledzą tamtejszy rynek i obserwują piłkarzy z Ameryki Południowej. Kolejnym graczem z Kraju Kawy, który ruszy na podbój Europy, będzie Luis Guilherme z Palmeiras. Młody atakujący przejdzie do West Hamu United, a szczegóły tego transferu ujawnił Fabrizio Romano.

Prawoskrzydłowy w niedzielę poleci do Anglii, a w poniedziałek stawi się na testach medycznych w Londynie. Jeśli badania przebiegną pomyślnie, to 18-latek złoży stosowny podpis pod kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku. Włodarze Młotów za bardzo utalentowanego atakującego zapłacą ponad 20 milionów euro plus niespełna 10 milionów euro w formie dodatków. Dodatkowo mistrz Brazylii zapewni sobie 20% z kwoty następnych przenosin młodzieżowego reprezentanta Canarinhos.

Luis Guilherme zadebiutował już w pierwszym zespole Palmeiras, rozegrał 45 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. W skrzydłowym drzemie ogromny potencjał, choć przed nim jeszcze wiele nauki. Portal “Transfermarkt” wycenia niezwykle perspektywicznego zawodnika na mniej więcej 17 milionów euro.

Warto dodać, że osiemnastolatka przymierzano także do Liverpoolu oraz Manchesteru United, ale ostatecznie najkonkretniejszy okazał się West Ham United, który w przyszłym tygodniu ogłosi transfer.