Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w dalszym ciągu nie przedłużył swojej umowy z Paris Saint-Germain. Zdaniem Arsene Wengera to źle wróży działaczom wicemistrzów Francji.

Umowa Kyliana Mbappe z PSG wygasa 30 czerwca 2022

Włodarze 9-krotnych mistrzów Francji zaoferowali swojego asowi gigantyczną podwyżkę, ale ten nie podjął jeszcze decyzji

Zdaniem Arsene Wengera, PSG ma coraz mniejsze szans na zatrzymanie swojego gwiazdora

Znaczna podwyżka dla Mbappe

Chociaż latem, na Parc des Princes zawitał sam Leo Messi, to jednak Kylian Mbappe jest w sezonie 2021/2022 zdecydowanie najlepszym i najskuteczniejszym zawodnikiem Paris Saint-Germain. 23-letni napastnik we wszystkich rozgrywkach strzelił już 19 goli i zaliczył 18 asyst, statystykami bijąc na głowę nie tylko Messiego, ale również i Neymara.

Mimo to, mistrz świata 2018 z reprezentacją Francji nie czuje się w Parku Książąt w 100% doceniany, stąd chęć przeniesienia się do Realu Madryt. Władze PSG robią wszystko, aby przekonać Mbappe do pozostania w Parku Książąt. Pomoc miałaby w tym znaczna podwyżka (po niej 53-krotny reprezentant Trójkolorowych zarabiałby rocznie ok. 40 mln euro). Możliwość wzrostu zarobków nie posunęła jednak kwestii umowy ani o krok.

Były menedżer Arsenal FC, Arsene Wenger na antenie Canal + stwierdził więc, że przedłużające się rozmowy w sprawie nowego kontraktu Mbappe, źle wróżą dla władz 9-krotnych mistrzów Francji.

Przeczytaj również: Ibrahimović ujawnił, jaką decyzję podjąłby na miejscu Mbappe

Wolna ręka Mbappe

– Czas jest przeciwko PSG – stwierdził 72-letni szkoleniowiec. – Z mojego doświadczenia wynika, że im dłużej próbujesz przedłużyć umowę z zawodnikiem, tym trudniej jest to zrobić.

– Czekałem 1,5 roku, aż PSG w końcu odnowi kontrakt z Mbappe. To najbardziej niezastąpiony gracz w tej drużynie. Ale zostało już niewiele czasu do końca jego kontraktu i dziś, może on już podpisać umowę z kim chce – dodał.

– Latem PSG miało mocną ofertę od Realu Madryt, opiewającą na 180 mln euro. Nawet dla francuskiego klubu to ogromna suma. Kiedy zatem odrzucili tą propozycję, bo powiedzieli sobie, że z Mbappe i Messim mogą mieć dobry sezon, albo pomyśleli – zdołamy go przekonać do pozostania – zakończył.

Przeczytaj również: PSG z kosmiczną ofertą dla Mbappe