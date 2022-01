fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zlatan Ibrahimovic udzielił ostatnio ciekawej wypowiedzi L’Equipe. Szwed opowiedział o swoich radach, jakich udzielał Kylkianowi Mbappe na temat jego kariery.

Kylian Mbappe ma kontrakt z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca tego roku

Przyszłość zawodnika wciąż nie została wyjaśniona

Ostatnio radą z zawodnikiem podzielił się Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović podgrzał emocje na temat przyszłości Mbappe w PSG

Zlatan Ibrahimović mimo 40 lat wciąż cieszy grą kibiców. Aktualnie broni barw AC Milan. Bogate doświadczenia piłkarza sprawiają, że dla młodszych zawodników jego rady są bardzo cenne. Niewykluczone, że skorzysta z nich w niedalekiej przyszłości Kylian Mbappe.

– Tylko Kilian może powiedzieć, gdzie powinien kontynuować swoją karierę. To zależy od tego, czego chce, co myśli. Jeśli chodzi o mnie, gdybym był na jego miejscu, odszedłbym. PSG musi spróbować go zatrzymać. O wszystkim zadecyduje jednak Kilian. PSG oczywiście chce go zatrzymać, ale czy on chce zostać? – zastanawiał się Ibrahimović.

– Myślę, że są inne kluby, które chcą go zdobyć: jeśli jesteś dyrektorem sportowym i masz fundusze, a nie chcesz przejąć Mbappe, to nie nadajesz się do tego biznesu. Kiedy sam Kilian zwrócił się do mnie o radę, powiedziałem mu: “Gdybym był tobą, pojechałbym do Realu Madryt” – rzekł Szwed.

– Miałem okazję grać w różnych zespołach, w różnych krajach, z różnymi mistrzami. W ten sposób uczyłem się i rozwijałem. Moim zdaniem łatwiej jest grać w swoim ojczystym kraju przez całą karierę. A jeśli spakujesz walizki i pojedziesz w inne miejsca, będzie to przygoda – stwierdził doświadczony napastnik.

Nie milkną w mediach spekulacje na temat przyszłości mistrza świata z 2018 roku. Ostatnio światło dzienne ujrzały wieści, że PSG zaoferował Mbappe dwuletni kontrakt na bardzo korzystnych warunkach. Pełnomocnicy Francuza z samym piłkarzem przekazali natomiast, że decyzja o ewentualnej dalszej współpracy zostanie podjęta dopiero latem. Mbappe stara się w pełni koncentrować na trwającym sezonie.

