Wdowik poznał decyzję Hannoweru. Wiadomo, co z jego wykupem

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Hannower nie wykupi Wdowika, po sezonie wróci do Bragi

Bartłomiej Wdowik po zdobyciu mistrzostwa Polski z Jagiellonią Białystok zdecydował się wyjechać za granicę. Zawodnik grający na pozycji lewego wahadłowego latem dołączył do SC Bragi. Portugalczycy zapłacili za niego Dumie Podlasie 1,6 mln euro. Przygoda na Półwyspie Iberyjskim długo nie trwała, ponieważ pod koniec lata został wypożyczony do innego klubu.

Sezon 2024/2025 spędza więc w 2. Bundeslidze, gdzie zakłada koszulkę Hannoweru 96. Z początku był stałym bywalcem w wyjściowym składzie, lecz ostatnio po zmianie trenera ma problemy z regularną grą. Andre Breitenreiter rzadziej na niego stawia, a ostatnio nie został uwzględniony w kadrze meczowej na spotkanie z Karlsruhe.

Hannower w umowie z Bragą zapewnił sobie możliwość wykupu piłkarza za ok. 1.5 mln euro. Mimo to niemiecki klub według informacji Super Expressu nie zamierza aktywować wspomnianej klauzuli. Jednym z powodów ma być fakt, że Wdowik nie prezentuje się zbyt dobrze pod względem fizycznym. “Według moich obserwacji trener nie był zadowolony z parametrów szybkościowych i fizycznych Wdowika, co na pozycji wahadłowego jest bardzo ważne” – powiedział Edward Kowalczuk w rozmowie z Super Expressem.

Wdowik w tym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których zanotował tylko dwie asysty. Łącznie na boisku spędził 1455 minut.