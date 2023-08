Rusłan Malinowski to zawodnik, którego przyszłość w Olympique Marsylia powoli dobiega końca. Zawodnik może kontynuować karierę w lidze tureckiej.

fot. Imago / Yorick - Janssens / Belga Na zdjęciu: Ruslan Malinowski

Realny wydaje się scenariusz, że wkrótce klub zmieni Ruslan Malinowski

Ukraiński pomocnik według wieści Fabrizio Romano znalazł się na celowniku Besiktasu

Zawodnik jest wyceniany na 15 milionów euro

Malinowski na radarze Besiktasu

Rusłan Malinowski to ofensywny pomocnik, który ma kontrakt ważny z Olympique Marsylia do końca czerwca 2026 roku. Wygląda jednak na to, że Ukrainiec wkrótce zmieni barwy klubowe.

Dziennikarz Fabrizio Romano dał do zrozumienia, że Malinowski może kontynuować karierę w Turcji. Besiktas złożył lukratywną ofertę 30-latkowi. W każdym razie ten nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany klubu.

Malinowski marzy, aby trafić do Premier League lub wrócić do Serie A. Wcześniej światło dzienne ujrzały wieści, że zawodnikiem zainteresowane jest Torino.

