Warta Poznań dokonała siódmego wzmocnienia w trakcie letniego okienka. Do zespołu Zielonych dołączył 31-letni prawy obrońca, Bartosz Szeliga.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Szeliga

Oficjalnie: Bartosz Szeliga dołączył do Warty Poznań

Warta Poznań podczas obecnego okna transferowego jest bardzo aktywna. Zieloni tego lata dokonali bowiem już sześciu wzmocnień, a właśnie pochwalili się siódmym transferem. Nowym piłkarzem pierwszoligowego klubu został bowiem Bartosz Szeliga. 31-letni prawy obrońca do wielkopolskiej drużyny dołączył za darmo i podpisał dwuletni kontrakt.

Bartosz Szeliga w ostatnim czasie występował w ŁKS-ie Łódź, a wcześniej przywdziewał koszulkę GKS-u Tychy, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, Piasta Gliwice oraz Sandecji Nowy Sącz, z której wypłynął na szerokie wody. Wcześniej do Warty Poznań trafili również Damian Gąska, Yuriy Tkachuk, Tomasz Wojcinowicz, Maciej Firlej, Filip Waluś i Rafał Adamski.

Witamy Bartek w "Zielonej Rodzinie" 💚



Doświadczony wahadłowy, 31-letni Bartosz Szeliga jest siódmym letnim wzmocnieniem Warty Poznań. Piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku.



Szczegóły ➡️ https://t.co/SaTCB7bdoc#SZELIGA2026 #ZielonaRodzina pic.twitter.com/oj2UGSrdPd — Warta Poznań (@WartaPoznan) July 6, 2024

– Gdy pojawiła się możliwość pozyskania Bartka, nie zastanawialiśmy ani chwili, bo to bardzo doświadczony piłkarz i przy tym bardzo pozytywny i pracowity człowiek. Szukamy do naszej nowej drużyny właśnie takich zawodników, którzy nie tylko na boisku oddadzą Warcie serce, ale zrobią to także poza nim – powiedział Dawid Frąckowiak.

– Taki jest właśnie nasz nowy piłkarz. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Bartek przyjął naszą ofertę i zdecydował się dołączyć do Zielonej Rodziny – dodał dyrektor sportowy Warty Poznań, cytowany przez oficjalną stronę internetową pierwszoligowego klubu.