Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ander Herrera

Manchester United, PSG, Bilbao – czas na grę poza Europę

Ander Herrera w lecie 2014 roku opuścił Athletic Bilbao i przeniósł się do Premier League – Manchester United zapłacił za Hiszpana 36 milionów euro. Po pięciu sezonach pomocnik opuścił Old Trafford i zasilił szeregi Paris Saint-Germain. Trzy lata później Paryżanie wypożyczyli go do Bilbao, a w styczniu 2023 roku wychowanek Realu Saragossa definitywnie przeniósł się na San Mames.

W tym sezonie Ander Herrera nie może liczyć na miejsce w podstawowym składzie ekipy z Kraju Basków i do tej pory zanotował zaledwie 419 minut we wszystkich rozgrywkach. 35-latek nie zamierza kończyć kariery i chce dołączyć do zespołu, w którym będzie częściej pojawiał się na boisku. W tym celu może zmienić nie tylko klub, ale także ligę i kraj. A nawet kontynent, co przekazał César Luis Merlo.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii ma przenieść się do Argentyny i dołączyć do Boca Juniors. Merlo twierdzi, że rozmowy na linii Ander Herrera – Boca są zaawansowane i wszystko wskazuje na transfer już w zimie. Kontrakt pomocnika z Bilbao obowiązuje do końca tego sezonu, co oznacza, że klub z La Bombonera nie będzie musiał głęboko sięgać do kieszeni, by pozyskać rodowitego Baska.