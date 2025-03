Vlahović w zupełnie nowej sytuacji! Po przyjściu Tudora nic nie jest pewne

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović dostanie szansę od Tudora

Dusan Vlahović w ostatnich miesiącach przeżywał wyjątkowo trudne chwile w Juventusie. Thiago Motta, poprzedni szkoleniowiec Bianconerich, stracił zaufanie do serbskiego napastnika, który coraz częściej oglądał mecze z ławki rezerwowych. Klub był gotowy go sprzedać, a wśród zainteresowanych drużyn wymieniano Manchester United, Chelsea, a nawet Barcelonę.

Sytuacja napastnika może się jednak całkowicie odmienić wraz z przybyciem nowego trenera, Igora Tudora. Chorwacki szkoleniowiec już podczas swojej pierwszej konferencji prasowej wyraźnie zaznaczył, jak istotną rolę widzi dla Vlahovicia w swojej wizji drużyny:

– Dusan to niesamowicie mocny zawodnik, jestem szczęśliwy, że mogę go trenować. Ma wszystkie cechę gracza najwyższej klasy, potrafi zdobywać bramki i jest prawdziwym liderem na boisku. Przeżywał trudny moment, ale rozmawialiśmy już o tym i widzę, że chce się odbudować. Może grać nawet u boku Kolo Muaniego. Widziałem go też w reprezentacji przeciwko Chorwacji – bardzo się cieszę, że mamy go w składzie – powiedział Tudor.

Te słowa mogą okazać się przełomowe dla przyszłości Vlahovicia w Juventusie. Nowy trener daje mu jasny sygnał, że wciąż na niego liczy i wierzy w jego umiejętności. Serb, który ostatnio był bardziej kojarzony z opuszczeniem Turynu niż dalszą grą dla Bianconerich, teraz zyskuje unikalną okazję, by odzyskać zaufanie włodarzy klubu.

Choć jego sytuacja kontraktowa pozostaje wciąż niejasna, jedno jest pewne – Igor Tudor daje Vlahoviciowi zupełnie nowy początek. Jeśli napastnik wykorzysta tę szansę, jego kariera w Juventusie może znów rozkwitnąć.