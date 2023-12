Vitor Roque rozegrał swoje ostatnie spotkanie przed własną publicznością w barwach Athletico Paranaense. 18-letni napastnik po meczu potwierdził, że już zimą trafi do Barcelony.

Vitor Roque: Mam nadzieję, że będę gotowy na nowe wyzwanie

Athletico Paranaense na własnym stadionie pokonało Santos 3:0 w spotkaniu 37. kolejki brazylijskiej Serie A. Niedzielny mecz był wyjątkowy dla Vitora Roque, który po raz ostatni zaprezentował się przed zgromadzonymi na Arena da Baixada kibicami Czerwono-Czarnych.

Osiemnastoletni napastnik bowiem już w styczniu przeprowadzi się do Barcelony, co potwierdzone zostało kilkanaście godzin temu. Barca usługi Brazylijczyka zaklepała sobie 12 lipca 2023 roku, ale nie było wiadomo, czy transfer dojdzie do skutku już zimą, czy dopiero latem. Bardzo utalentowany zawodnik udzielił krótkiego wywiadu po wczorajszym pojedynku.

– Dałem z siebie wszystko w barwach Athletico Paranaense, ale przyszedł czas na spełnienie mojego marzenia, którym jest gra dla Barcelony. Pracuję nad swoim umysłem. Chcę być pokorny, chcę pracować i jeszcze raz pracować. Pracować bardzo ciężko. Mam nadzieję, że będę gotowy na nowe wyzwanie. Zrobię, co w mojej mocy – powiedział Vitor Roque cytowany przez Fabrizio Romano.