Action Plus Sports Images / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Vitor Reis

Vitor Reis celem transferowym Manchesteru City

Manchester City będzie bardzo aktywny podczas zimowego okienka transferowego. Drużyna Obywateli zawodzi w trakcie obecnego sezonu, dlatego Pep Guardiola poprosił o poważne wzmocnienia składu. Hiszpański szkoleniowiec podobno chce zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego obrońcy. Z tego powodu włodarze angielskiego giganta prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania stopera RC Lens, Abdukodira Khusanova.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Wiele wskazuje na to, że The Citizens w styczniowym oknie transferowym planują sprowadzić minimum dwóch nowych defensorów. Z najnowszych informacji przekazanych przez brazylijski serwis “UOL” wynika bowiem, że przedstawiciele Manchesteru City przebywają obecnie w Brazylii, gdzie negocjują z Palmeiras transfer Vitora Reisa. Wstępna propozycja klubu Premier League opiewa na około 40 milionów euro.

18-letni Brazylijczyk uchodzi za wielki talent, co dostrzegli również skauci mistrzów Anglii. Vitor Reis jest wychowankiem Palmeiras i do tej pory występował tylko w swoim macierzystym zespole. Bilans środkowego obrońcy w pierwszej drużynie to 22 spotkania oraz 2 bramki. Warto dodać, że sytuację zdolnego defensora monitorują także Real Madryt, FC Barcelona, Inter Mediolan, Arsenal oraz Brighton & Hove Albion.

Według portalu “Transfermarkt” wartość rynkowa Vitora Reisa wynosi 14 milionów euro.