Vinicius nie może się podnieść. Kolejny cios od kibiców Realu

Vinicius Junior po raz kolejny został wygwizdany przez kibiców Realu Madryt. Gwiazdor nie może się podnieść, a jego koledzy z drużyny błyszczą - analizuje "El Nacional".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Vinicius i Alonso

Vinicius straci miejsce w składzie? Jego koledzy błyszczą

Vinicius Junior od początku sezonu mierzy się z różnymi kłopotami. Na samym starcie popadł w konflikt z Xabim Alonso, który eskalował przy okazji hitowej rywalizacji z Barceloną. Wydaje się, że ta sprawa została wyjaśniona, ale w tle wciąż prowadzone są dywagacje na temat jego przyszłości. Dotąd nie udało się przedłużyć umowy, która wygasa w połowie 2027 roku. Gwiazdor ma swoje oczekiwania, a Real Madryt nie zamierza ich spełniać, stąd doniesienia w sprawie ewentualnego transferu.

Ponadto, wiele do życzenia pozostawia forma Brazylijczyka, który w ostatnim czasie był jednym z najgorszych piłkarzy w całej drużynie. Oberwało mu się od kibiców, którzy wygwizdali go podczas meczu z Sevillą. Ta sytuacja się powtórzyła, gdy opuszczał murawę przy okazji ostatniego starcia z Realem Betis. Choć Królewscy wysoko ograli rywala, występ Viniciusa nie spodobał się fanom. „El Nacional” ujawnia, że skrzydłowy potraktował tę sytuację bardzo personalnie i mocno zabolał go ten cios. Sprzeciwili mu się kibice, którzy do tej pory w pełni go wspierali.

Problemy Viniciusa piętrzą się z każdym tygodniem. Do formy wrócił Rodrygo, który zebrał oklaski na Santiago Bernabeu, a Alonso ufa mu coraz bardziej. Ponadto, znakomity występ przeciwko Betisowi zaliczył Gonzalo Garcia, strzelając hattricka. Po powrocie Kyliana Mbappe może się okazać, że to właśnie Brazylijczyk straci miejsce w podstawowym składzie. Aby tak się nie stało, musi nawiązać formą do sezonu, który niemal zakończył się dla niego triumfem w plebiscycie na Złotą Piłkę.