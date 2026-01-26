Vinicius Junior ostrzegł Real. Gigant ma obsesję na punkcie gwiazdy

Vinicius Junior ostrzegł Real Madryt, że odejdzie, jeśli klub nie rozwiąże sprawy z kontraktem do końca kwietnia. El Nacional twierdzi, że obsesję na punkcie piłkarza ma prezydent Paris Saint-Germain.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius grozi, że odejdzie. Real został postawiony pod ścianą

Vinicius Junior nie zamierza odpuszczać w walce o nowy kontrakt. Żądania piłkarza są jasne, ale jak dotąd Real Madryt nie sfinalizował rozmów. Kością niezgody są oczywiście kwestie finansowe. Według klubu wynagrodzenie, jakie chce Brazylijczyk jest stanowczo za duże. Zaproponowali mu przedłużenie umowy, ale na swoich warunkach, co otoczenie piłkarza bez namysłu odrzuciło.

Negocjacje obu stron ciągną się od miesięcy, a 25-latek wydaje się niezadowolony z takiego przebiegu sytuacji. Z doniesień El Nacional wynika, że podjął stanowcze kroki, ostrzegając Real Madryt, że odejdzie, jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana do końca kwietnia.

W przypadku ewentualnego odejścia Vinicius nie musi się martwić o znalezienie nowego klubu. Zainteresowanie nim jest tak duże, że może przebierać w ofertach. Od dawna o podpisaniu kontraktu z nim marzą przedstawiciele Saudi Pro League. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że sytuację reprezentanta Brazylii uważnie monitoruje także jeden europejski gigant – Paris Saint-Germain.

Panuje przekonanie, że obsesję na punkcie zawodnika ma Nasser Al-Khelaifi, czyli prezydent PSG. Mimo zastrzeżeń Luisa Enrique sternik francuskiego klubu uważa, że Vinicius Junior będzie idealnym wzmocnieniem wyjściowej jedenastki. W związku z tym jest gotów spełnić jego żądania, proponując mu 30 milionów euro rocznie, czyli tyle ile nie chce zapłacić Real Madryt.