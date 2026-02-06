Vinicius dostał odpowiedź od PSG. Zdecydowało zdanie Luisa Enrique

Vinicius Junior nie znajduje się w obecnych planach PSG. Jak poinformował portal El Nacional, ewentualny transfer Brazylijczyka został zablokowany przez Luisa Enrique, który nie widzi skrzydłowego Realu Madryt w swoim projekcie sportowym.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Luis Enrique „mówi nie” transferowi Viniciusa do PSG

Nazwisko Viniciusa Juniora od lat pojawia się w kontekście największych europejskich klubów. Jednak Paris Saint-Germain nie zamierza włączać się do walki o gwiazdę Realu Madryt. Według najnowszych informacji kluczowe okazało się stanowisko Luisa Enrique.

Trener PSG ma bardzo jasno określoną wizję budowy zespołu i nie chodzi w niej wyłącznie o jakość piłkarską. Luis Enrique kładzie duży nacisk na dyscyplinę taktyczną, zaangażowanie w grę zespołową oraz harmonię w szatni. W jego ocenie profil Viniciusa, mimo ogromnego talentu, nie wpisuje się w te założenia.

Szkoleniowiec mistrzów Francji miał wprost przekazać władzom klubu, że nie chce, aby PSG podejmowało próbę sprowadzenia Brazylijczyka latem. Obawia się bowiem, że tak medialny transfer mógłby zaburzyć równowagę w drużynie, która dobrze funkcjonuje.

Istotne są również kwestie pozasportowe. Enrique ma zwracać uwagę na zachowanie piłkarzy poza boiskiem oraz ich wpływ na atmosferę w zespole. Według doniesień uważa, że Vinicius mógłby generować więcej napięć niż realnych korzyści, co stoi w sprzeczności z kierunkiem obranym przez paryżan.

Na ten moment sprawa wydaje się przesądzona. Dopóki hiszpański szkoleniowiec odpowiada za stronę sportową PSG, Vinicius Junior nie będzie brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie.