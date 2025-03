Viktor Gyokeres wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jak się okazuje, Szwed może wylądować w La Lidze. Do walki o transfer napastnika Sportingu Lizbona dołączyło Atletico Madryt - podaje "Fichajes".

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Atletico Madryt zainteresowane Viktorem Gyokeresem

Viktor Gyokeres to jedno najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Reprezentant Szwecji zapowiedział już, że po sezonie opuści szeregi Sportingu Lizbona. Bramkostrzelny napastnik chce wykonać wielki krok w swojej karierze i dołączyć do giganta. Zawodnik wzbudza olbrzymie zainteresowanie, przez co możemy być pewni, że będzie bohaterem hitowego transferu.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że do walki o Viktora Gyokeresa dołączył kolejny wielki klub. Otóż szwedzki gwiazdor znalazł się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt. Zawodnik Sportingu Lizbona idealnie mógłby wkomponować się do Los Colchoneros. Jego siła fizyczna, szybkość i instynkt strzelecki idealnie pasują do filozofii piłkarskiej Diego Simeone.

Atletico Madryt jednak będzie musiało spełnić żądania finansowe Portugalczyków, a także stoczyć walkę z innymi wielkimi markami. Viktor Gyokeres bowiem jest stale łączony m.in. z Manchesterem United, a także FC Barceloną. Zapowiada się więc interesujące lato w kontekście przyszłości szwedzkiej gwiazdy.

Viktor Gyokeres w obecnym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Szwecji może się pochwalić wyjątkowymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 40 trafień, a także 10 asyst.