Osimhen znów blisko giganta. To wielkie marzenie Nigeryjczyka

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen marzy o transferze do Premier League. Chelsea zainteresowana

Victor Osimhen aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Galatasaray. Napastnik oficjalnie nadal jest piłkarzem Napoli, ale w ekipie Azzurrich raczej nie ma już dla niego przyszłości. W związku z tym w mediach wciąż pojawiają się nowe plotki transferowe.

Podczas letniego okna Osimhen był łączony z wieloma klubami. Jednak najczęściej przewijał się kierunek Premier League, czyli liga, w której najbardziej chciałby występować napastnik. W czwartek (10 października) informowaliśmy, że w grze o transfer Nigeryjczyka są Chelsea i Arsenal. Natomiast teraz te doniesienia zaktualizował Rudy Galetti z serwisu TEAMtalk.

Według najnowszych wieści najbardziej zainteresowana pozyskaniem Osimhena jest Chelsea, która umieściła go na szczycie swojej listy życzeń. Bardzo możliwe, że do próby przechwycenia snajpera dojdzie już w styczniu. Wszystkiemu sprzyja nowa klauzula wykupu wynosząca 75 milionów euro. Jest to znacznie mniejsza kwota, niż miało to miejsce latem, bo wówczas Napoli żądało ponad 100 milionów euro.

Pojawiały się również sensacyjne informacje o potencjalnej ofercie ze strony Galatasaray. Jednak Rudy Galetti dementuje te doniesienia, wprost określając je jako “fake news”.

