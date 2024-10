Osimhen dostępny w niższej cenie, media wieszczą hit transferowy

Victor Osimhen może opuścić Galatasaray Stambuł już w zimowym okienku transferowym. Jego sytuacji przyglądają się Arsenal oraz Chelsea - donosi Ekrem Konur. Klauzula napastnika została zmniejszona ze 130 mln euro do 80 mln euro.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Arsenal i Chelsea obserwują sytuację Victora Osimhena

Victor Osimhen podczas ostatniego letniego okna transferowego został wypożyczony z Napoli do Galatasaray Stambuł. Przeprowadzka 25-letniego napastnika nad Bosfor była nie lada sensacją, gdyż Nigeryjczyka łączono również z europejskimi gigantami. Snajper nie doszedł jednak do porozumienia z żadnym z potentatów przed zamknięciem okienka. Rynek w Turcji był otwarty dłużej, stąd przenosiny gwiazdora do ekipy Lwów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Pobyt 35-krotnego reprezentanta Nigerii w Galatasaray Stambuł może być bardzo krótki. Jak podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych, Victor Osimhen już zimą może wylądować w Premier League. Wzmocnienia linii ataku szukają bowiem Arsenal oraz Chelsea. Aktualna klauzula odstępnego napastnika podobno wynosi około 80 milionów euro, więc londyńskie kluby musiałyby się liczyć z podobnym wydatkiem.

Mierzący 186 centymetrów snajper w koszulce Galatasaray Stambuł rozegrał łącznie 4 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Włodarze tureckiego potentata oczywiście chcą zatrzymać nigeryjską gwiazdę co najmniej do lata, a nawet spróbować definitywnie ją wykupić. Jednak wydaje się, że celem zawodnika będzie powrót do topowej ligi, gdzie 25-latek mógłby ponownie występować na najwyższym możliwym poziomie.

Victor Osimhen był najlepszym piłkarzem Serie A w sezonie 2022/2023, gdy ekipa z Neapolu sięgnęła po scudetto. Zawodnik z 26 golami na koncie został wówczas królem strzelców włoskiej ekstraklasy, czym znacznie przyczynił się do wielkiego sukcesu zespołu Azzurrich.