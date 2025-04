Osimhen u progu hitu transferowego. Jest wyraźny faworyt!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen zostanie w Serie A? Juventus faworytem

Victor Osimhen obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Galatasaray. Do Stambułu trafił awaryjnie, gdyż żaden z czołowych europejskich klubów w zeszłe lato nie był w stanie sfinalizować hitowej transakcji. Było oczywiste, że nie pozostanie w Napoli, więc sięgnął po niego turecki gigant. Choć czuje się tam znakomicie i strzela gola za golem, ta przygoda nie będzie trwała dłużej. Nigeryjczyk jest zdeterminowany, aby wrócić do walki o najwyższe cele i zasilić jedną z najmocniejszych ekip na świecie.

Do tej pory wydawało się, że Osimhen wyląduje w Premier League. Poważnie interesował się nim Manchester United, ale w ostatnich dniach starania ustały. Na Old Trafford uznano, że ściągnięcie byłego króla strzelców Serie A może się wiązać z przesadzonym wydatkiem, dlatego skupiono się na innych kandydatach.

To dobra informacja dla Juventusu, który również ma Osimhena na swojej liście życzeń. Z medialnych doniesień wynika, że to właśnie Stara Dama wyrosła na faworyta w wyścigu o jego podpis. Latem w Turynie dojdzie do rewolucji kadrowej w linii ataku. Sprzedany ma zostać Dusan Vlahović, a Randal Kolo Muani pozostaje tylko wypożyczony z PSG. Osimhen miałby zostać nową gwiazdą tej formacji i gwarancją najwyższego poziomu.

Spośród wszystkich zainteresowanych ekip, Juventus złożył Napoli najkorzystniejszą ofertę. Osimhen w umowie ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 75 milionów euro, ale mogą ją aktywować jedynie kluby spoza Włoch. Stara Dama konsekwentnie dąży do porozumienia i jest coraz bliżej hitowego transferu.