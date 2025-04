Victor Osimhen może dołączyć do tego giganta. Jest pierwszym wyborem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United rusza po Victora Osimhena

Victor Osimhen w ubiegłym roku został wypożyczony do Galatasaray Stambuł z SSC Napoli. 26-latek jest skreślony we włoskim klubie i w letnim okienku transferowym zostanie sprzedany. W jego kontrakcie widnieje atrakcyjna klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku. Wszystko wskazuje na to, że Nigeryjczyk będzie bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata.

Jak informuje “TEAMtalk”, Osimhen jest pierwszym wyborem Manchesteru United. Menedżer Ruben Amorim nie jest przekonany do Rasmusa Hojlunda i Joshuy Zirkzee, dlatego nowy napastnik latem to absolutny priorytet. Choć Galatasaray chętnie zatrzymałby Nigeryjczyka na dłużej, sam zawodnik preferuje przeprowadzkę do Premier League, co dodatkowo zwiększa szanse klubu z Old Trafford na finalizację transferu.

Warto zaznaczyć, że 41-krotny reprezentant Nigerii znajduje się również na liście życzeń Juventusu oraz Paris Saint-Germain. Osimhen jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców w tureckiej Super Lig. W obecnej kampanii ligowej strzelił 20 goli w 23 meczach. Z kolei Krzysztof Piątek ma jedno trafienie mniej. Przypomnijmy, że Napoli zapłaciło za snajpera w 2020 roku blisko 80 mln euro.