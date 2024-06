Victor Osimhen najpewniej zmieni klub w letnim oknie transferowym. Jak informuje Calcio Napoli 24, napastnik jest przekonany, że trafi do Premier League.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen przekonany, że zagra w Premier League

Victor Osimhen to jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na świecie. Jednak na transfer piłkarza może sobie pozwolić bardzo wąskie grono klubów, a wszystko za sprawą imponującej klauzuli wykupu. Według mediów Aurelio De Laurentiis nie ma zamiaru ulegać w negocjacjach. Ponoć sternik Napoli oczekuje za swoją największą gwiazdę nie mniej niż 160 milionów euro.

Serwis Calcio Napoli 24 przekazał, że Osimhen jest przekonany, że odejdzie do Premier League. Nigeryjczykiem interesują się Manchester United, Arsenal oraz Chelsea, i to właśnie do jednego z tych zespołów ma trafić gwiazdor Serie A.

Wszyscy zainteresowani mieli problem z obsadzeniem środka ataku w minionych miesiącach, dlatego plotki łączące ich z Osimhenem są jak najbardziej uzasadnione. Pytanie tylko, czy któryś z klubów ostatecznie zdecyduje się na tak ogromny wydatek. Wydaje się, że największe szanse ma Arsenal, któremu najbardziej zależy na sprowadzeniu klasowego snajpera.

W sezonie 2023/2024 Victor Osimhen nie zanotował aż tak imponujących liczb, jak w mistrzowskiej kampanii Napoli. Jednak cała drużyna była pogrążona w kryzysie, co sprawia, że 17 goli w 32 meczach wygląda naprawdę solidnie. W lepszym otoczeniu Nigeryjczyk mógłby spokojnie walczyć o miano króla strzelców Serie A.

Sprawdź: Piłkarz odrzucił PSG! Jego marzeniem jest Real Madryt