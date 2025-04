Osimhen otrzymał dwie oferty! Pochodzą od gigantów Premier League

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen z dwoma ofertami od Anglików

Victor Osimhen podczas zeszłego lata dążył do wielkiego transferu. Napoli było otwarte na sprzedaż, ale miało konkretne wymagania dotyczące kwoty odejścia. Żaden z klubów im nie sprostał, więc gwiazdor został awaryjnie wypożyczony do Galatasaray. W Turcji potwierdza, że jest snajperem wielkiej klasy, dlatego zainteresowanie jego usługami wciąż jest ogromne. Powrót do Napoli z pewnością się nie wydarzy, dlatego europejscy giganci toczą rywalizację o jego podpis.

Znikome są również szanse Galatasaray na to, aby go zatrzymać na dłużej. Turecki klub jest oczywiście gotowy, aby podjąć finansowe wyzwanie, ale sam Osimhen woli dołączyć do mocniejszej ekipy. Na ten moment najbliżej mu do Premier League – choć Barcelona czy Paris Saint-Germain są obeznane z jego sytuacją, nie podejmują żadnych konkretnych działań.

Z informacji przekazanych przez “Taktik Mania” wynika, że Osimhen otrzymał dwie oferty od angielskich klubów. Pochodzą z Manchesteru United oraz Arsenalu. Obie te drużyny pilnie poszukują napastnika z najwyższej półki, a ich celem jest właśnie Nigeryjczyk.

💬”Arsenal ve Manchester United, Victor Osimhen için resmi tekliflerde bulunurken, Barcelona, ​​​​Liverpool ve PSG oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.



Eğer Osimhen kalmak isterse, Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilmek için fedakarlık yapmaya hazır.”



✍️… pic.twitter.com/IrBusivmIl — Taktik Mania (@taktikmania) April 4, 2025

Do tej pory Osimhen przychylniej podchodził do tematu przenosin na Old Trafford. Na korzyść Arsenalu działa natomiast fakt, że ten projekt jest na innym etapie, a gra w Lidze Mistrzów w zasadzie gwarantowana. Snajper z pewnością nie wykazuje zainteresowania dołączeniem do któregoś z klubów Serie A.