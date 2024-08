Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof na celowniku Lazio

Manchester United nie może pochwalić się udanym początkiem sezonu. Co prawda, zespół prowadzony przez Erika ten Haga w inauguracyjnym meczu Premier League ograł Fulham (1:0), ale kolejny występ nie poszedł po ich myśli. „Czerwone Diabły” bowiem przegrały w dramatycznych okolicznościach z Brighton & Hove Albion (1:2).

W trwającym letnim okienku może dojść jeszcze do transferów wychodzących z Manchesteru United. Jednym z piłkarzy, który może opuścić Old Trafford jest Victor Lindelof. Reprezentant Szwecji nie znajduje się w planach Erika ten Haga, przez co na początku sezonu odgrywa marginalną rolę. Defensor jednak nie może narzekać na brak zainteresowania, a pytają o niego już różne klubu.

Z najnowszych doniesień od „Sky Italia” dowiadujemy się, że Victor Lindelof może trafić na boiska Serie A. Obrońca Manchesteru United bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Lazio. Włosi wkrótce mogą przyspieszyć negocjacje, ponieważ do końca okienka transferowego zostało już niewiele.

Victor Lindelof reprezentuje barwy Manchesteru United nieprzerwanie od 2017 roku. Do tej pory wychowanek szwedzkiego Vesteras rozegrał 259 spotkań w koszulce „Czerwonych Diabłów”. 30-latek może się pochwalić czterema strzelonymi golami, a także siedmioma zanotowanymi asystami.

