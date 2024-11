Verratti wróci do Europy? Czołowy klub Serie A zainteresowany

Verratti może wrócić do Europy - podaje Fichajes. Były zawodnik Paris Saint-Germain jest obiektem zainteresowań Interu Mediolan.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marco Verratti

Inter Mediolan rozważa transfer Verrattiego

Inter Mediolan rozpoczął prace nad wzmocnieniem swojej drużyny w zimowym okienku transferowym. Marco Verratti to obecnie zawodnik katarskiego Al-Arabi. Włoch stał się głównym celem mediolańskiego klubu, który chce pozyskać doświadczonego i jakościowego zawodnika do środka pola. Transfer ten oznaczałby powrót 32-letniego pomocnika do europejskiego futbolu.

Verratii miałby być zmiennikiem Hakana Calhanoglu. Prezydent Interu, Giuseppe Marotta rozważa różne scenariusze realizacji tego transferu. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i darmowy transfer, jako że umowa Verrattiego z Al-Arabi wygasa w czerwcu.

Pomocnik, mający na koncie triumf w Mistrzostwach Europy, wciąż prezentuje wysoki poziom i może stanowić kluczowy element w meczach o dużą stawkę. Nadchodzące tygodnie mogą być decydujące dla tego potencjalnego transferu.

Co ciekawe Verratti nigdy nie grał w Serie A. Jest wychowankiem Delfino Pescary, która wówczas grała w Serie B. Stamtąd jako 19-latek w 2012 roku trafił bezpośrednio do PSG za 11 milionów euro.

W paryskim klubie występował przez ponad 10 lat, rozgrywając 416 spotkań i strzelając 11 bramek oraz notując 61 asyst. W 2023 roku przeszedł do Al-Arabi, które wykupiło go za blisko 50 milionów euro.

Czytaj dalej: Barcelona może pozyskać gwiazdę Premier League. Okazyjna cena