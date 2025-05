Manchester United chce byłego bramkarza… Lechii Gdańsk

Vanja Milinković-Savić jest jednym z kandydatów na nowego bramkarza Manchesteru United - ujawnił Fabrizio Romano. 28-letni Serb miałby zastąpić między słupkami Andre Onanę. Co ciekawe, golkiper Torino w latach 2016-2017 grał dla Lechii Gdańsk.

Vanja Milinković-Savić na liście życzeń Manchesteru United

Andre Onana kompletnie nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United, co podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może poskutkować odejściem kameruńskiego bramkarza z drużyny Czerwonych Diabłów. Włodarze angielskiego giganta rozglądają się za nowym golkiperem, a ich uwagę przykuł Vanja Milinković-Savić – poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Co ciekawe, 28-latek szkolił się niegdyś w akademii Manchesteru United.

Dziewiętnastokrotny reprezentant Serbii rozwijał swoje umiejętności na Wyspach Brytyjskich w latach 2014-2016, by następnie przeprowadzić się do… Lechii Gdańsk. Urodzony w 1997 roku bramkarz grał w Ekstraklasie przez kilkanaście miesięcy – między słupkami ekipy Budowlanych rozegrał łącznie 29 meczów, wpuścił 32 gole i zachował 8 czystych kont. Jego świetna forma zaowocowała przenosinami do włoskiego Torino, w którym z powodzeniem występuje do teraz.

Niewykluczone, że następnym przystankiem w karierze Vanji Milinkovicia-Savicia będzie właśnie Manchester United, który bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego golkipera. Z przenosinami na Old Trafford są łączeni również tacy fachowcy jak Mike Maignan (AC Milan), Aaron Ramsdale (Southampton) oraz James Trafford (Burnley). Andre Onana, który może opuścić zespół Red Devils, w 47 spotkaniach trwającej kampanii aż 62 razy wyjmował piłkę z siatki. Kameruńczyk jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej.