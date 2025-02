Van Dijk przymierzany do Realu Madryt! Królewscy podjęli decyzję

Action Plus Sports Images / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk i Florentino Perez

Real Madryt nie sprowadzi latem Virgila van Dijka

Real Madryt znany ze świetnych transferów, które w ostatnich latach przeprowadził Florentino Perez, pracuje nad wzmocnieniami na przyszłe lato. Nie tak dawno Królewscy musieli pogodzić się z porażką, ponieważ podpisania z nimi kontraktu odmówił Alphonso Davies.

Obecnie wiele wskazuje na to, że uwaga mistrza Hiszpanii skupia się na zakontraktowaniu prawego obrońcy Liverpoolu – Trenta Alexandra-Arnolda. Natomiast oprócz reprezentanta Anglii media łączyły z przeprowadzką do Madrytu jeszcze jednego gracza The Reds.

Latem wygasa kontrakt Virgila van Dijka i to właśnie środkowy obrońca miał być kolejnym celem transferowym Realu Madryt. Zainteresowanie miało wynikać z faktu, że Królewscy borykają się w tym sezonie z ogromnymi problemami kadrowymi w defensywie.

Powyższe informacje zweryfikował dziennik Marca. Ich zdaniem Real Madryt nie prowadzi żadnych rozmów z van Dijkiem w kwestii podpisania kontraktu. Oznacza to, że kapitan Liverpool na pewno nie przeniesie się latem na Santiago Bernabeu.

🚨 Real Madrid are NOT negotiating a deal for Virgil van Dijk, whose contract at Liverpool ends this summer.



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/JQdpcyiXR5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 25, 2025

Jak na razie nie wiadomo, gdzie Virgil van Dijk będzie kontynuować karierę. Porozumienia z Liverpoolem wciąż nie ma, a do zakończenia kontraktu pozostały jedynie cztery miesiące. Na brak zainteresowania narzekać nie może, bowiem w przeszłości łączono go m.in. z Paris Saint-Germain, Juventusem, Bayernem Monachium czy Atletico Madryt.

Van Dijk do Liverpoolu trafił zimą 2019 roku, stając się jednym z najdroższych obrońców na świecie. The Reds zapłacili za niego ok. 85 mln euro. Dla klubu z Anfield Road rozegrał ponad 300 spotkań.