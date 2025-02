Man United pozbył się niewypału, defensor zaliczył miękkie lądowanie

Tyrell Malacia zgodnie z przewidywaniami opuścił Manchester United. Lewy obrońca został wypożyczony na najbliższe pół roku do PSV Eindhoven.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Oficjalnie: Tyrell Malacia wypożyczony do PSV Eindhoven

PSV Eindhoven pochwaliło się za pośrednictwem mediów społecznościowych o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Tyrella Malacii z Manchesteru United. Lewy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku. Warto dodać, że holenderski klub po zakończeniu sezonu będzie mógł wykupić bocznego defensora za około 10 milionów euro.

Tym samym wahadłowy zaliczył bardzo miękkie lądowanie i będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na boiskach Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że PSV Eindhoven w 1/16 finału tych rozgrywek zmierzy się z Juventusem. Tyrell Malacia nie potrafił przekonać do siebie Rubena Amorima, który bez zawahania pozwolił na odejście 25-latka do innego zespołu. Lewy obrońca otrzymał kilka ofert, a ostatecznie zdecydował się na powrót do dobrze znanej mu Eredivisie.

Dziewięciokrotny reprezentant Holandii występował w barwach Manchesteru United od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Od tamtej pory boczny defensor w koszulce ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 47 spotkań, lecz nie wpisał się do protokołu meczowego jako asystent lub strzelec gola. Trzeba przyznać, że na Old Trafford spodziewano się zdecydowanie więcej po mierzącym 169 centymetrów zawodniku.