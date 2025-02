fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Felix oficjalnie w Milanie

Joao Felix podczas letniego okienka zamienił Atletico Madryt na Chelsea w ramach definitywnej transakcji. The Blues zapłacili za niego nieco ponad 50 milionów euro, więc oczekiwania były olbrzymie. Portugalczyk wiązał spore nadzieje ze swoim powrotem na Stamford Bridge, lecz szybko się okazało, że Enzo Maresca niespecjalnie go ceni. Na przestrzeni ostatnich miesięcy znacznie częściej stawiał na Nicolasa Jacksona, Pedro Neto, Jadona Sancho czy Christophera Nkunku. Felix występował najczęściej w Lidze Konferencji Europy, co mu nie wystarczało. Zimą media spekulowały na temat jego odejścia, a Chelsea była skłonna się z nim pożegnać.

O Felixa do samego końca walczyła Aston Villa, ale to Milan zdołał dopiąć ciekawe wzmocnienie. We wtorek potwierdzono, że transfer doszedł do skutku. Portugalczyk przenosi się na San Siro w ramach wypożyczenia, za które Rossoneri zapłacą pięć milionów euro. Strony nie dogadały się w kwestii wykupu, więc 25-latek po sezonie na pewno wróci do Chelsea.

W Mediolanie Felix spróbuje się odbudować. Ostatnie lata nie są dla niego szczególnie udane – w Atletico wyraźnie mu nie poszło, a po obiecującym początku przygasł również na wypożyczeniu w Barcelonie. Drugi pobyt w Chelsea to kompletne niepowodzenie, dlatego szybko dobiegł końca.

W tym sezonie Felix uzbierał siedem bramek oraz dwie asysty w 20 występach.