Liverpool sprzedał pomocnika. Przeniósł się do Ligue 1

Tyler Morton nie jest już zawodnikiem Liverpoolu. 22-letni pomocnik przeprowadził się bowiem do Olympique'u Lyon. Kwota tej transakcji wyniosła około 10 milionów euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Oficjalnie: Tyler Morton zasilił szeregi Olympique’u Lyon

Olympique Lyon oficjalnie potwierdził transfer Tylera Mortona z Liverpoolu. Defensywny pomocnik podpisał z francuskim klubem długoterminowy kontrakt, który obowiązywać będzie do 30 czerwca 2030 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 10 milionów euro, a dodatkowo mistrzowie Premier League mogą liczyć na bonusy uzależnione od wyników zawodnika i drużyny. Dla Olympique’u Lyonu to spore wzmocnienie środka pola, zaś dla samego piłkarza – szansa na regularną grę w topowej lidze.

Decyzja o odejściu Tylera Mortona z Anfield była podyktowana względami sportowymi. Nowy szkoleniowiec Liverpoolu, Arne Slot, nie widział bowiem Anglika w swoich planach na nadchodzący sezon. Pomimo bardzo dużego potencjału oraz solidnych występów na wypożyczeniach, konkurencja w środku pola ekipy The Reds jest ogromna, a 22-latek nie miał gwarancji otrzymania odpowiedniej liczby minut. Zatem przenosiny do Ligue 1 to dla pomocnika wielki krok w stronę rozwoju i stabilizacji kariery.

Ici aussi, tu ne marcheras jamais seul 🤝🔴🔵#Morton2030 pic.twitter.com/gaKsxX3AVc — Olympique Lyonnais (@OL) August 5, 2025

Tyler Morton jest wychowankiem akademii Liverpoolu, który zadebiutował w pierwszym zespole w kampanii 2021/2022. W pierwszej drużynie rozegrał 14 spotkań, mierząc się m.in. z FC Porto oraz Milanem w Lidze Mistrzów. Zdolny młodzieniec sporo czasu spędził na wypożyczeniach – najpierw w Blackburn Rovers, a potem w Hull City, gdzie zbierał pozytywne recenzje i zdobył cenne doświadczenie na poziomie Championship. Teraz czeka go nowe wyzwanie w Ligue 1, gdzie będzie przywdziewał koszulkę zespołu Les Gones.