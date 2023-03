Od piątku Thomas Tuchel jest już trenerem Bayernu Monachium. Świetnie zorientowany w sprawach klubu dziennikarz uważa, że Niemiec będzie naciskał, by latem na Allianz Arenę trafił Harry Kane.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel rozpoczął nowy rozdział jako trener Bayernu Monachium

Christian Falk uważa, że szkoleniowiec wyjawił już swój wielki cel transferowy na lato

Były trener Chelsea czy Paris Saint-Germain chce prowadzić w Niemczech Harry’ego Kane’a

Tuchel zagiął parol na Kane’a

W Bayernie Monachium rozpoczęła się nowa era. Pomimo relatywnie dobrych wyników klub postanowił zwolnić Juliana Nagelsmanna. Jego miejsce zajął szkoleniowiec od dawna łączony z Allianz Areną, czyli Thomas Tuchel. Starszy z Niemców ma już wielką renomę na światowym rynku i z pewnością będzie brał udział w kształtowaniu kadry na przyszły sezon. Świetnie zorientowany w tematyce Bawarczyków dziennikarz Bilda uważa wręcz, że dzięki przybyciu Tuchela łatwiej będzie o gwiazdorski transfer.

“Tuchel ma jeden strzał [transferowy – przyp. PP] – i może on być kosztowny! To może być Harry Kane. Kiedy przychodzi nowy menedżer, są gracze, którzy odchodzą i przychodzą. On chce wielu piłkarzy, więc będą musieli zainwestować. Ostatecznie uważam, że szanse na przybycie Kane’a wzrosły wraz z zatrudnieniem Tuchela. Możemy spodziewać się czegoś poważnego latem” – powiedział Christian Falk w rozmowie z Caughtoffside.

Debiut Tuchela w nowej roli będzie od razu wielkim wydarzeniem. W przyszłą sobotę Bayern rozegra bowiem mecz o pozycję lidera Bundesligi. Na Allianz Arenę przyjedzie Borussia Dortmund.

Zobacz więcej: Newcastle interesuje się pomocnikiem Juventusu.

Bayern Monachium Borussia Dortmund 1.52 5.00 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2023 12:34 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin