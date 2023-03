Adrien Rabiot rozgrywa udany sezon w Juventusie. Jego umowa ze Starą Damą wygasa 30 czerwca, a na 27-latka pożądliwie spoglądają inne duże europejskie kluby. Do tego grona dołączyło Newcastle United.

PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot jest w tym sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu

Umowa Francuza ze Starą Dama obowiązuje jednak tylko do końca czerwca

Na 27-latka zasadzają się duże marki, w tym Newcastle United

Rabiot zmieni Włochy na Anglię?

Adrien Rabiot trafił do Juventusu latem 2019 roku. Przez pierwsze lata absolutnie nie zachwycał turyńskich fanów. Obecny sezon jest jednak w jego wykonaniu bardzo udany. Uznaje się wręcz 27-latka za jednego z najlepszych zawodników Starej Damy. Pikanterii temu tematowi dodaje fakt, iż kontrakt Francuza obowiązuje zaledwie do 30 czerwca.

Wahająca się forma Rabiota sprawia, że nie interesuje się nim każdy największy klub Europy. Mimo tego środkowy pomocnik nie może narzekać na brak adoratorów. Fichajes donosi, że znajduje się on wysoko na liście życzeń Newcastle United. Sroki mają w planach występować w przyszłym sezonie w Europie i już poszukują jakościowych wzmocnień. Jako, że 27-latek wciąż nie doszedł do porozumienia ze Starą Damą w sprawie nowej umowy, Anglicy zwietrzyli okazję. Massimiliano Allegri naciska na przedłużenie współpracy z podopiecznym, ale na ten moment wydaje się to mało prawdopodobne.

Rabiot rozegrał w tym sezonie 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i cztery asysty.

