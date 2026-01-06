Trzy transfery, jakie FC Barcelona może sfinalizować za darmo

FC Barcelona skupi się na darmowych transferach w trakcie letniego okienka. Z informacji Fichajes wynika, że w grę wchodzi aż trzech zawodników. Na liście znaleźli się: Dusan Vlahović, Leon Goretzka i Marco Senesi. Każdemu z nich latem wygasa kontrakt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Vlahović, Goretzka i Senesi – oto możliwe transfery za darmo dla Barcelony

FC Barcelona ma ograniczone możliwości na rynku transferowym. Wynika to z ciągnących się od lat problemów dot. Finansowego Fair-Play. Za każdym razem, gdy próbują sfinalizować duży transfer, pojawiają się utrudnienia związane z rejestracją piłkarzy. Między innymi dlatego latem ubiegłego roku upadła transakcja z udziałem Nico Williamsa. Dlatego w najbliższym czasie skupią się na wolnych piłkarzach.

Z dniem 30 czerwca wygasają kontrakty wielu znanym zawodnikom. W tym gronie jest na przykład Dusan Vlahović, czyli napastnik Juventusu. Serb od jakiegoś czasu przewija się w kontekście Blugrany jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego.

Fichajes poinformowało, że latem FC Barcelona może sięgnąć nie po jeden, ale aż trzy darmowe transfery. W tym gronie znalazł się wcześniej wspomniany Vlahović. Nie jest tajemnicą, że Hansi Flick szuka nowej dziewiątki, a pozyskanie tak klasowego piłkarza w dodatku za darmo, to okazja, jakiej nie mogą przepuścić.

Drugim piłkarz, o którym mowa to Leon Goretzka. Kontrakt pomocnika Bayernu również wygasa po sezonie, a on sam miał zakomunikować Flickowi, że jeśli nie przedłuży umowy, rozważy podpisanie kontraktu z Barceloną. Ostatnia opcja to Marco Senesi, czyli środkowy obrońca. Od dłuższego czasu Katalończycy szukają nowego stopera, a Argentyńczyk często przewija się w gronie potencjalnych kandydatów.