Wyprzedaż w Chelsea. Trzy nazwiska trafiły na listę transferową

Wygląda na to, że Thomas Tuchel planuje wietrzenie szatni w Chelsea. Według dziennikarzy Football London, trzech piłkarzy odejdzie już zimą. The Blues planują błyskawicznie wykorzystać środki ze sprzedaży, aby na wiosnę zespół mógł realnie walczyć o najwyższe cele.

Thomas Tuchel skreślił trzech piłkarzy

W gronie zawodników znalazło się dwóch Anglików i były gracz Ajaxu Amsterdam

Klub spróbuje wykorzystać pozyskane środki na wzmocnienia

Oni opuszczą bramy Stamford Bridge

Jak poinformował londyński dziennik, w styczniowym okienku z Chelsea odejdzie trzech zawodników. Na listę transferową trafili Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek i Hakim Ziyech.

Dotychczas Barkley nie cieszył się regularnymi występami w The Blues ze względu na ogromną rywalizację w środku pola. Obecność w drużynie Jorginho, N’Golo Kante, Mateo Kovacica, a nawet Saula Nigueza sprawiła, że ​​Anglik tylko raz wystartował w Premier League.

Kolejny z wyspiarzy też nie jest mile widziany w układance niemieckiego trenera. Loftus-Cheek dostaje teraz więcej szans na grę, jednak jest to spowodowane brakami kadrowymi, z którymi obecnie zmaga się Chelsea. Co więcej, rosły pomocnik od kampanii 2018/19 uzbierał łącznie 10 startów w dwóch kolejnych sezonach.

Zdecydowanie najwięcej Chelsea zarobiłaby na rozstaniu z Hakimem Ziyechem. Atakujący nie raz odgryzał się opiekunowi, że ten rzadko wystawia go w pierwszym składzie. Statystyki nie kłamią, co skłoniło działaczy do sprzedaży Marokańczyka. Odkąd trafił na Stamford Bridge zagrał w 57 spotkaniach, strzelając w nich zaledwie dziewięć goli.

Kto może zimą zjawić się w zachodnim Londynie?

Jeżeli wierzyć raportom z Anglii, Chelsea przymierza się do negocjacji transferowych z kilkoma klubami. Na radarze The Blues znaleźli się Federico Chiesa z Juventusu, a także Ousmane Dembele z Barcy czy Declan Rice, Lucas Digne, Rapinha oraz Allan Saint-Maximin, którzy dobrze znają już nawyki Premier League. Do tego pojawiły się też głosy twierdzące, że do domu wkrótce wróci Eden Hazard.

Jeszcze jesienią Chelsea wyglądała na zespół, który śmiało będzie walczył o mistrzowski tytuł. Niemniej kontuzje i zarażenia koranowirusem wśród piłkarzy sprowokowały gorsze rezultaty i spadek z fotelu lidera.

W niedzielę dojdzie natomiast do interesującej rywalizacji na boiskach Premier League, gdzie właśnie Chelsea zawalczy z Liverpoolem. Dla układu sił w czołówce ten mecz może mieć kluczowe znaczenie. W Nowy Rok dowiedzieliśmy się już, że przy linii bocznej zabraknie Jurgena Kloppa z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid.

