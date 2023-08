Ruch Chorzów po czterech kolejkach ligowych ma na swoim koncie cztery punkty. Nie jest to bilans wybitny, ale też nie ma na razie powodów do niepokoju. Niebiescy z drużynami, z którymi mieli obowiązek punktować, zrobili to. Tymczasem z ekipami notowanymi wyżej przegrali. Władze klubu cały czas pracują natomiast nad wzmocnieniami, a czas na to mają tylko do 4 września.