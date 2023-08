Lechia Gdańsk ma zamiar szybko wrócić do PKO Ekstraklasy po spadku. Jednocześnie klub z Polsat Plus Arena Gdańsk cały czas planuje wzmocnienia. Nowe wieści w sprawie przekazała Karolina Jaskulska ze Sport.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechia Gdańsk

Wkrótce Lechia Gdańsk może ogłosił kolejne wzmocnienia

Nowe wieści na temat ruchów kadrowych w szeregach spadkowicza z PKO Ekstraklasy przekazała Karolina Jaskulska ze Sport.pl

Do ekipy Szymona Grabowskiego ma podobno dołączyć dwóch nowych graczy

“Na celowniku stoper i napastnik”

Lechia Gdańsk tego lata sfinalizowała przede wszystkim transfer z udziałem Luisa Fernandeza. Był to jeden z ciekawszych ruchów, który miał miejsce już po przejęciu klubu przez fundusz inwestycyjny MADA Global Fund for Income Opportunities ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ponadto trenerem Lechii został Szymon Grabowski, który w poprzedniej kampanii dotarł ze Stomilem Olsztyhn do finału baraży o awans do Fortuna 1 Ligi. Finalnie przegrał go z Motorem Lublin. Nowy opiekun Biało-zielonych na początku miał problem z kadrą. Ostatnio jednak drgnęło pod tym względem i ekipę z Gdańska oprócz byłego napastnika Wisły Kraków wzmocnili: Dawid Bugaj, Andrei Chindris, Rifet Kapić, Camilo Mena, Elias Olsson, Bohdan Sarnawski, Jakub Sypek oraz Iwan Żelizko.

Karolina Jaskulska ze Sport.pl podała natomiast, że na wymienionych wzmocnienia Lechia nie zamierza poprzestać. Wkrótce kolejne dwóch nowych graczy ma zasilić szeregi teamu z Gdańska.

“Na dniach kolejne wzmocnienia. Na celowniku stoper i napastnik. Czekamy” – napisała na Twitterze dziennikarka.

Na dniach kolejne wzmocnienia. Na celowniku stoper i napastnik! Czekamy🔝 — Karolina Jaskulska (@k_jaskulska) August 14, 2023

Lechiści aktualnie plasują się na szóstej pozycji w tabeli, legitymując się bilansem siedmiu punktów. To efekt dwóch zwycięstw i remisu. W najbliższy weekend Lechia zmierzy się na wyjeździe z Resovią w ramach piątej kolejki Fortuna 1 Ligi.

