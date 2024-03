Teun Koopmeiners i prezes Atalanty Bergamo nie mogą dojść do porozumienia w kwestii transferu. Piłkarz twierdzi, że poprosił o odejście, z czym nie zgodził się Luca Percassi.

Teun Koopmeiners to bez wątpienia jeden z najbardziej wartościowych piłkarzy Atalanty Bergamo

Reprezentant Holandii zarzeka się, że poprosił swój klub o możliwość odejścia

Tym słowom zaprzecza z kolei Luca Percassi

Koopmeiners ostatecznie opuści Atalantę?

Teun Koopmeiners to jeden z najbardziej wartościowych zawodników Atalanty Bergamo. Wszystko też, jak dotąd, wskazywało na to, że 26-latek jest gotowy do wykonania kolejnego kroku.

– Poinformowałem Atalantę, że chcę odejść najbliższego lata. Mam nadzieję, że pojawią się opcje, które będę mógł przemyśleć. Chciałbym też, by klub otrzymał za mnie wysoką kwotę. Rok temu mocno interesowało się mną SSC Napoli, ale zespoły nie doszły do porozumienia – mówił reprezentant Holandii na łamach De Telegraaf.

Powszechnie wiadomo, że pomocnikiem interesują się, między innymi, Liverpool FC oraz Juventus FC. Wymienionych gigantów oraz innych zainteresowanych ostrzegł jednak prezes zarządu La Dei.

– Klub ma solidne podstawy i nie musi sprzedawać. Koopmeiners nie został sprzedany do Juve ani nigdzie indziej. Tak właściwie nigdy nie poprosił nas o odejście – uważa Luca Percassi.

Zapewne dopiero latem dowiemy się, który ze scenariuszów się ziści. Włosi nie muszą się spieszyć, ich podopieczny ma kontrakt ważny do 2027 roku.

Koopmeiners rozegrał w tym sezonie 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 12 bramek i cztery asysty.

