Serie A w najbliższym sezonie będzie wyjątkowa. W końcu liga włoska będzie kojarzona ze świeżo upieczonymi mistrzami Europy. Okienko transferowe na Półwyspie Apenińskim jest otwarte od 1 lipca, ale na razie przedstawiciele Serie A nie szaleją. Niemniej kilka interesujących transakcji zostało już sfinalizowanych. Prezentujemy listę najważniejszych transferów we Włoszech tego lata.

Kluby w lidze włoskiej na razie trzymają rękę na pulsie i wygląda na to, że przełomowy w tej kwestii może być sierpień

Jak dotąd aktywny w trakcie letniego mercato jest przede wszystkim AC Milan

Goal.pl przygotował listę najciekawszych jak na razie transferów w Italii

Transfery Serie A, czyli stan ostrożności level hard

Serie A to jedna z pięciu najpopularniejszych lig w Europie. W trakcie kampanii 2021/2022 mistrzowskiego tytułu bronić będzie Inter Mediolan. Ambitne plany związane z powrotem na szczyt ma jednak Juventus, a grupa pościgowa powinna składać się z takich ekip jak: SSC Napoli, AS Roma, czy US Sassuolo. Nie można też zapominać o Rossonerich. Emocji z pewnością w Serie A nie zabraknie. Tymczasem zachęcamy naszych czytelników do przedstawiania swoich opinii na temat transferów w komentarzach.

Fikayo TOMORI (Chelsea FC → AC Milan – 29,2 mln euro)

Transakcja z udziałem angielskiego zawodnika, mającego kanadyjskie korzenie jest jak na razie najdroższą tego lata we Włoszech. AC Milan zdecydował się wykupienie zawodnika, wydając na jego transfer dużą sumę pieniędzy. Sam zawodnik nie ukrywa, że to dla niego ogromna szansa. Ostatnio w rozmowie z Corriere dello Sport mówił, że jego marzeniem jest założenie rodziny, a także zostanie w przyszłości trenerem. Niemniej na dzisiaj nie liczy się da niego nic poza ekipą z San Siro.

Mający na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Anglii piłkarz w ostatnim sezonie grał już w Milanie, do którego został wypożyczony za dwa miliony euro. Zawodnik pozostawił po swojej grze na tyle dobre wrażenie, że władze Czerwono-czarnych zdecydowały się na wykupienie zawodnika. Rywalizacja o miejsce na środku obrony w Milanie zapowiada się bardzo ciekawie, bo na tej pozycji mogą grać oprócz Tomoriego również Alessio Romagnoli, czy Simon Kjaer.

Nicolas GONZALEZ (VfB Stuttgart – ACF Fiorentina – 23 mln euro)

Klub z Florencji nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Frankiem Riberym. Aczkolwiek nikt w szeregach Fioletowych nie zamierza z tego powodu rozpaczać. Tym bardziej że fani Fiorentiny dużo sobie obiecują po transferze z udziałem reprezentanta Argentyny. Nicolas Gonzalez ma wzmocnić lewe skrzydło Violi, zapewniając jednocześnie sytuacje strzeleckie Dusanowi Vlahoviciowi, jeśli ten oczywiście zostanie w klubie. W ostatnim sezonie argentyński zawodnik zaliczył w Stuttgarcie łącznie 17 występów, notując w nich sześć trafień i dwie asysty. Bilans naprawdę niezły.

Weston McKENNIE (FC Schalke 04 → Juventus FC – 20,5 mln euro)

Amerykanin w poprzedniej kampanii pozytywnie zaskoczył. W momencie, gdy sternicy Starej Damy decydowali się na transfer z jego udziałem, to powszechnie nie obiecywano sobie za dużo po tej transakcji. Weston McKennie zaimponował jednak swoją przebojowością i można usłyszeć głosy, że trener Massimiliano Allegri rozważa, aby ustawić go w roli ofensywnego pomocnika między Federico Chiesą i Dejanem Kulusevskim na skrzydłach. Juventus nie wahał, aby wykupić zawodnika i wygląda na to, że wyszło to na dobre działaczom Bianconerich. Reprezentant Stanów Zjednoczonych już dzisiaj jest wyceniany na 25 milionów euro, a jego wartość rośnie.

Juan MUSSO (Udinese Calcio → Atalanta BC – 20 mln euro)

Gian Piero Gasperini zażyczył sobie nowego bramkarza, który może dać zespołowi większy spokój między słupkami bramki. Wybór padł ostatecznie na Juana Musso, który w ostatniej kampanii występował w Udinese Calcio. W najbliższym sezonie ma zastąpić Pierluigiego Golliniego, który zasili szeregi Tottenhamu Hotspur, gdzie o miejsce w składzie będzie walczył z Hugo Llorisem. W europejskiej piłkce Juan Musso jest jeszcze postacią anonimową. Aczkolwiek w Argentynie jeden z fanatyków wytatuował sobie personalia tego zawodnika na plecach. Musso wygrał ostatnio Copa America, pozostawiając w pokonanym polu Brazylię.

RUI PATRICIO (Wolverhampton → AS Roma – 11,5 mln euro)

Pozyskanie doświadczonego bramkarza przez Giallorossich było jak na razie jedną z głośniejszych transakcji tego lata. Rui Patricio ma być w Romie numerem jeden w bramce. Rodak Jose Mourinho i jednocześnie reprezentant Portugalii jest solidnym golkiperem, który chyba jak dotąd nie miał okazji grać w klubie na miarę swoich możliwości. Kawał świetnej roboty wykonał Tiago Pino, odpowiadający w stołecznej ekipie za transfery, pozyskując Rui Patricio. 33-latek w 593 występach w karierze zachował 219 razy czyste konto.

Bryan REYNOLDS (FC Dallas → AS Roma – 6,75 mln euro)

Kolejny Amerykanin w naszym zestawieniu. 20-latek w trakcie kampanii 2020/2021 występował w ekipie ze stolicy Włoch na zasadzie wypożyczenia, za które Roma zapłaciła 100 tysięcy euro. Pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto, bo Bryan Reynolds to zawodnik, który przyćmił Chrisa Smallinga. Zabiegał o niego Juventus, ale ostatecznie to klub ze Stadio Olimpico wygrał wyścig po niego. Może grać na prawej obronie, ale również jako prawy pomocnik.

FELIPE ANDERSON (West Ham United → SS Lazio – 3 mln euro)

Od dłuższego czasu mówiło się o powrocie Brazylijczyka do Włoch. Stałe się to tego lata. Felipe Anderson zdecydował się nie tylko na to, aby wrócić na Półwysep Apeniński, ale też do Lazio, gdzie spędził już pięć lat. Bez wątpienia mamy do czynienia z sentymentalnym powrotem. Premier League nie zostało podbite przez tego piłkarza, a ostatni sezon zawodnik spędził w Porto, gdzie też jego gra nie budziła zachwytów. Z drugiej jednak strony pozyskanie zawodnika za zaledwie trzy miliony euro było świetnym interesem w wykonaniu sterników Orłów, bo ryzyko źle zainwestowanych pieniędzy nie jest duże. Warto jednak zaznaczyć, że działacze Młotów zapewnili sobie 50 procent od kolejnej transakcji z udziałem 28-latka.

Matteo DARMIAN (Parma Calcio → Inter Mediolan – 2,5 mln euro)

Doświadczony zawodnik był przez długi czas postrzegany za “zapchajdziurę” w szeregach Nerazzurrich w poprzednim sezonie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dzięki świetnej postawie Matteo Darmiana na finiszu rozgrywek, Inter mógł ostatecznie cieszyć się z mistrzostwa Serie A. Włoch był jak saper, gdy tylko otrzymywał okazję do gry, to nie mógł zawieść i sprawdzał się w tej roli. Ostatecznie zaliczył 26 spotkań, z czego 13 w wyjściowym składzie. Zdobył trzy bramki, a także zanotował 10 kluczowych podań w trakcie kampanii 2020/2021.

Olivier GIROUD (Chelsea FC → AC Milan – 1 mln euro)

Reprezentant Francji prawdopodobnie będzie kolejnym zawodnikiem w ekipie z Mediolanu, który stawi czoła w grze w koszulce z numerem dziewięć. Od momentu, gdy z Milanem rozstał się Filippo Inzaghi, żadnemu napastnikowi nie udało się w tej koszulce podbić serc kibiców Rossonerich, a śmiałków było kilku. Ostatnio Mario Mandzukic, a wcześniej między innymi: Krzysztof Piątek, Gonzalo Higuain, czy Gianluca Lapadula.

Olivier Giroud już zimą był łączony z transferem do Milanu, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Chociaż zawodnik był otwarty na tego typu transfer. Po zakończeniu sezonu władze The Blues zdecydowały się na przedłużenie kontraktu z zawodnikiem i znów przyszłość Giroud stała się niepewna. Ostatecznie Rossoneri postawili na swoim i niewykluczone, że w nowym sezonie duet napastników Francuz będzie tworzyć w mediolańskim zespole z Ibrą.

Aleksander BUKSA (Wisła Kraków → Genoa CFC – wolny transfer)

Saga transferowa z udziałem polskiego talentu dobiegła końca. Aleksander Buksa miał być tym zawodnikiem, który da władzom Białej Gwiazdy zysk finansowy. Ostatecznie piłkarz zmienił pracodawcę na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik obrał podobny szlak, jak swego czasu Krzysztof Piątek, czy Filip Jagiełło, dołączając do teamu z Genui. Nawet La Gazzetta dello Sport uznała byłego zawodnika Wisły Kraków za wartego uwagi, ale faktem jest, że Buksa jest piłkarzem o dużym potencjale, którego umiejętności muszę być jeszcze oszlifowane. Genoa może być idealnym miejscem na rozwój dla młodego zawodnika.

HAKAN CALHANOGLU (AC Milan → Inter Mediolan – wolny transfer)

Najgłośniejszy jak dotąd transfer lata we Włoszech. Reprezentant Turcji zdecydował się na zmianę klubu, ale nie na zmianę miejsca zamieszkania. Hakan Calhanglu wciąż będzie występował w ekipie z Mediolanu. Aczkolwiek czerwono-czarne barwy zamienił na czarno-niebieskie. W ekipie Simone Inzaghiego turecki pomocnik może zostać następcą Christiana Eriksena, gdyby Duńczyk z powodów zdrowotnych nie mógł kontynuować kariery. Tercet z Hakanem Calhanoglu, Romelu Lukaku i Lautaro Martinezem wygląda na papierze zabójczo, ale boisko wszystko zweryfikuje. W ostatniej kampanii 27-latek wystąpił w 23 spotkaniach, w których strzelił dziewięć goli, a ponadto zaliczył 12 asyst.

BRAHIM DIAZ (Real Madryt → AC Milan – wypożyczenie za trzy miliony euro)

Milan wypożyczył ponownie Brahima Diaza, który w ekipie Stefano Pioliego wysoko postawił sobie poprzeczkę, przejmując po Hakanie Calhanoglu koszulkę z numerem 10. Hiszpan do Milanu trafił na dwuletnie wypożyczenie, ale przedstawiciele klubu Serie A zapewnili sobie możliwość wykupienia zawodnika na stałe. – Kocham ten klub, wypocę się do ostatniej kropli krwi dla tego klubu – mówił Brahim Diaz tuż po oficjalnym ogłoszeniu jego powrotu do Milanu.

Kevin STROOTMAN (Olympique Marsylia → Cagliari Calcio – wypożyczenie)

Kolejny weteran, który dołączył do Cagliari Calcio w ostatnim czasie. Włoski klub niewiele ma do stracenia. Po pierwsze wypożyczył Holendra. Ponadto władze Olympique Marsylia będą pokrywać 70 procent pensji piłkarza. Były zawodnik Romy ma niezłe doświadczenia z gry w lidze włoskiej. Zaliczył w niej jak dotąd 120 występów, notując 10 trafień i 20 asyst. W szeregach Rossoblu będzie grał między innymi u boku Diego Godina i Sebastiana Walukiewicza. O miejsce w składzie może rywalizować z Nahitanem Nandezem.